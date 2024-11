Non ci sarebbe stata alcuna remissione di querela da parte di Sophie Codegoni nei confronti dell’ex compagno Alessandro Basciano, che ora afferma sui social: “Non ho nessuna restrizione nei confronti di alcuno, ma non mi fanno avvicinare a mia figlia. Mi manca”. La modella, quindi, non avrebbe mai rinunciato alla denuncia presentata nel dicembre 2023.

Basciano contro Codegoni: “Non mi fanno vedere mia figlia”

Sophie Codegoni si trova attualmente lontana da Milano, in vacanza in montagna. Nelle ultime ore la Procura sta valutando gli atti depositati sabato scorso dalla difesa del dj al gip, che avrebbe revocato successivamente l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il pm di Milano Antonio Pansa, dopo aver ascoltato le denunce per stalking e minacce di Sophie Codegoni, aveva fatto arrestare il dj 35enne Alessandro Basciano una settimana fa, poi scarcerato dopo meno di 48 ore dal gip Anna Magelli, per mancanza di gravi indizi. Il pm Pansa, dopo aver preso in mano il fascicolo, oltre alla versione di Codegoni, dovrà sentire anche Basciano e alcuni testimoni, tra cui amici e familiari della giovane. Per quanto concerne la “promessa” di Codegoni all’ex compagno di ritirare la querela, come emerso da un accordo privato con Basciano, ancora nessuna traccia. In seguito, Codegoni ha presentato una seconda querela, il 14 novembre scorso.

Basciano e le minacce a Sophie Codegoni: “Me la paghi”

Le indagini proseguono e stanno esaminando anche alcuni messaggi minacciosi inviati da Basciano che intimava alla ex compagna: “me la paghi”. Basciano, dal canto suo, avrebbe presentato chat risalenti al 12 e 13 novembre, dalle le quali la giudice avrebbe ritenuto emergere un “un rapporto sereno e certamente non connotato da costante paura”. Un altro episodio che dovrà essere analizzato nuovamente è quello accaduto nella notte tra il 13 e il 14 novembre scorso, denunciato come aggressione da due amici di Codegoni, con anche sfondamento del parabrezza dell’auto: in merito a questo accaduto, Basciano avrebbe presentato invece un’altra versione. Attualmente dj resta indagato per stalking, senza alcuna misura cautelare.