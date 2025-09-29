Sono giorni terribili per Romelu Lukaku, è morto a soli 58 anni il padre Roger. A darne la tragica notizia lo stesso attaccante del Napoli, distrutto dal dolore.

Lutto per Lukaku, morto il padre Roger a 58 anni

Un grave lutto ha colpito l’attaccante belga in forza al Napoli Romelu Lukaku. A soli 58 anni è infatti morto il padre, Roger, ex calciatore, ruolo attaccante proprio come il figlio.

Roger si è spento nella sua casa Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, ma non ne sono ancora stati resi noti i motivi. Sui social Lukaku ha voluto dire addio al padre, con un messaggio straziante.

Lutto per Lukaku, morto il padre Roger. Il dolore dell’attaccante: “Non sarò più lo stesso senza di te”

Romelu Lukaku ha pubblicato un post su Instagram per comunicare la scomparsa del padre Roger, a soli 58 anni. Nel post tutto il dolore dell’attaccante del Napoli: “grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sono sempre grato e riconoscente. La vita non sarà più la stessa. Mi hai protetto e guidato come nessun altro avrebbe potuto. Io non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scendono forti, ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto. Grazie di tutto”.