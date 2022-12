Non si fermano all'alt della polizia: scatta l'inseguimento

Non si fermano all'alt della polizia: scatta l'inseguimento

Non si fermano all'alt della polizia: scatta l'inseguimento

L'inseguimento è iniziato dopo che un'auto non si è fermata all'alt della polizia. Ecco cosa dice la legge.

Un’auto non si è fermata all’alt della polizia e il conducente ha proseguito costringendo gli agenti ad un inseguimento.

Il tutto è avvenuto in provincia di Oristano e adesso è caccia all’uomo.

Non si fermano all’alt della polizia: scatta l’inseguimento

Molto probabilmente a guidare l’auto c’erano due o tre persone e il conducente, oltre a non essersi fermato al posto di blocco della polizia, ha provato anche ad investire uno degli agenti che aveva intimato l’alt per controllare la vettura e i suoi passeggeri. L’inseguimento è arrivato fino alle campagne di Nuraxinieddu, nella provincia di Oristano, in Sardegna.

La polizia non è riuscita ad individuare i fuggitivi e sono in corso le ricerche in tutta la Sardegna.

Cosa dice la legge: dalle sanzioni all’arresto

Per legge fermarsi ad un posto di blocco è obbligatorio e si rischiano sanzioni da un minimo di 1.362 a un massimo di 5.456 euro. Inoltre, se si ignora l’alt delle forze dell’ordine (qualunque esse siano), si va incontro alla decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

Infine, come nel caso di Oristano, qualora si dovesse mettere a rischio l’incolumità anche di un solo agente si commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale, punibile con la reclusione da sei mesi a cinque anni ai sensi dell’art. 337 del codice penale.