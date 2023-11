Home > Video > Nonna Luigiana ci svela un segreto Nonna Luigiana ci svela un segreto

"Perchè nonna Luigina non aveva fame stamattina?'' Nonna Luigina, con un video su tiktok @nonnaluigina, ci svela di non aver finito il suo pranzo perchè l'orario l'ha ingannata. "Ho mangiato una crostatina poco prima di pranzo'' e dopo scoppia a ridere e canticchiare. La nonnina ricorda suo marito, venuto a mancare, con cui ha festeggiato 60 anni di matrimonio e si chiede "meritavo di essere così fortunata?''. Siamo noi a rispondere con una domanda, perchè non dovresti meritarlo?❤️