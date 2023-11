Home > Video > Nonna riabbraccia il nipote dopo 2 mesi Nonna riabbraccia il nipote dopo 2 mesi

Insospettabile questa bellissima sorpresa che un nipote fa alla propria nonna. La signora si aspettava che fosse qualche venditore ma, una volta aperta la porta c'è il nipote che non vedeva da 60 giorni. I due, unendosi in un dolce abbraccio, scoppiano in lacrime. La donna continua a ripetere " Vita Mia''. L'amore di una nonna verso il proprio nipote è qualcosa che non può essere spiegato. Darebbero la propria vita per un solo sorriso❤️