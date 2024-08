Proteggere la navigazione ad internet con NordVPN è fondamentale per gli utenti: recensioni e codici sconto utili per l'adesione

I dati degli utenti online sono sempre più a rischio: NordVPN nasce per risolvere questo problema. Creare un tunnel crittografato su internet serve a proteggere i dati che viaggiano dall’utente ad una destinazione: è fondamentale questo processo per non incappare in spiacevoli situazioni. Le recensioni e codici sconto, offerti da NordVPN, sono utili per permettere un’adesione ancor più vantaggiosa.

Come funziona NordVPN

Una tecnologia all’avanguardia alla quale affidarsi può essere NordVPN, che offre la possibilità di proteggersi, navigare senza interruzioni e controllare i propri dati privati.

Con un account NordVPN si possono connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente e più di 6000 server in 111 paesi. Può essere installata anche nel router, proteggendo così tutti i dispositivi di casa connessi al router usando però un solo slot.

NordVPN è compatibile con tutti i dispositivi: Windows, maCOS, Linux, Android, iOS, Estensione Chrome, Estensione Firefox, Edge, AndroidTV, tvOS (AppleTV), e tanti altri.

VPN gratis vs VPN a pagamento

Scegliere una VPN gratis non è mai una buona scelta. Seppur molto allettante per molti utenti è caratterizzata da molte limitazioni, performance scadenti, ma soprattutto rischi alla privacy.

Le aziende che sviluppano e mettono a disposizione le VPN gratis non sono enti benefici. Dunque, non avendo entrate dagli abbonamenti, traggono profitto in maniera alternativa dagli stessi utenti:

Tracciandoli e rivendendoli ai data broker;

Mostrando pubblicità;

Fissando dei limiti sulla quantità di dati che può essere trasmessa tramite VPN, costringendo gli utenti a passare alla versione a pagamento per continuare a usare il servizio.

Tra le migliori VPN a pagamento spicca NordVPN, che non ha bisogno di trarre profitto dalla vendita dei dati degli utenti perché sostiene la propria attività tramite gli abbonamenti. E, i ricavi generati vengono reinvestiti per migliorare il prodotto, potenziare i server e l’infrastruttura, a differenza di quanto accade con quelle gratuite dove non sono presenti: infrastruttura di server solida, sistemi di sicurezza o algoritmi crittografici.

Oltre a questi, tanti sono i vantaggi offerti dal servizio a pagamento:

Nasconde l’indirizzo IP originale dell’utente, rendendo complessa l’attività di tracciamento tramite IP;

Instrada il traffico online attraverso i suoi server sicuri, evitando così che gli ISP, i fornitori di connettività internet, raccolgano e vendano i dati dell’utente;

Il sistema crittografico aggiuntivo non permette a soggetti terzi di spiare i dati dell’utente;

Permette di proteggersi quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche, spesso prese di mira dai cybercriminali per sottrarre dati alle vittime ignare;

Il possesso di politiche “no-logs”, che non conservano dati sulla connessione o la cronologia dei siti visitati.

Recensioni su NordVPN

NordVPN fa parte di Nord Security, un brand che offre altri prodotti per la sicurezza digitale come NordPass (password manager), NordLocker (strumento per la cifratura e la conservazione dei dati), NordLayer (VPN per aziende) e NordWL (un insieme di strumenti per creare VPN).

Ad oggi, il bacino di utenza di questo prodotto conta 14 milioni di utenti, residenti in località come Stati Uniti, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e tanti altri.

Inoltre, NordVPN riceve costantemente recensioni ottime da parte degli esperti del settore: lo ritengono il miglior fornitore di servizi VPN e con la VPN più veloce sul mercato.