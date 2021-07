“Notizie.it scherzando girls” cambia nome in “Notizie.it girls”

Cambia il nome di "Notizie.it scherzando girls" per virare verso la forma abbreviata "Notizie.it girls".

L’obiettivo di “Notizie.it scherzando girls” è quello di veicolare al proprio pubblico una visione al femminile del mondo e delle notizie: è proprio questo il motivo per cui l’ampia community di Facebook modificherà il suo nome in una versione abbreviata dello stesso, così da far recepire al meglio l’obiettivo informativo al femminile che ne sta alla base.

“Notizie.it scherzando girls” fa parte del gruppo di Contents Media, un editore digitale e internazionale che possiede numerosi siti e pagine con lo scopo di fornire notizie in tempo reale su ciò che accade in Italia e nel mondo intero.

Informazioni su Contents Media

Contents Media possiede un totale di 18 proprietà internazionali, tra cui i celebri siti Notizie.it e Newz.com. A livello contenutistico copre una vasta gamma di notizie che spaziano dalla politica, cronaca, tecnologia e innovazione, salute e benessere, fino ad arrivare a moda e stile di vita.

L’ingresso nel mercato statunitense con Newz.com rappresenta un altro passo importante nell’evoluzione di Contents Media, soprattutto dopo il grande successo in Italia con Notizie.it (oltre 150 milioni di visualizzazioni di pagine al mese e un milione di lettori al giorno) e l’espansione in Europa con Infos.fr (Francia), Actualidad.es (Spagna) e Newshub.co.uk (Regno Unito).