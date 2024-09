Notizie recenti riguardano il soggiorno in ospedale di Gregoraci: ha inviato un filmato per i suoi sostenitori direttamente dal reparto medico.

La showgirl Elisabetta Gregoraci è ricoverata in ospedale, ma non ha rivelato il motivo del suo ricovero. Ha tranquillizzato i suoi fan con un video-selfie, ringraziando per il supporto ricevuto e comunicando che, nonostante i progressi siano lenti, la sua condizione di salute sta migliorando. Gregoraci spera di tornare presto alla sua vita quotidiana e avviare un nuovo progetto con la Rai.

La showgirl Elisabetta Gregoraci è tuttora ricoverata in ospedale. Dopo aver rivelato ai suoi fan la notizia del suo ricovero, ha fornito un nuovo aggiornamento tramite un video-selfie dal suo letto ospedaliero. Nonostante non si senta ancora al meglio, ha voluto dedicare del tempo ai suoi follower, al fine di rasserenarli. Ieri, quando Elisabetta aveva postato un’immagine del suo braccio con un ago infilato, i suoi fan erano diventati immediatamente preoccupati. Nella didascalia, l’ex star del Grande Fratello spiegava che aveva dovuto cedere al suo corpo e riposare, portandola a dover ricoverarsi due volte negli ultimi giorni. Tuttavia, non ha specificato il motivo dei suoi ripetuti ricoveri, lasciando i suoi follower in attesa di ulteriori dettagli. Nonostante ciò, il pubblico ha dimostrato il suo supporto. Molti dei suoi follower hanno inviato messaggi di affetto alla Gregoraci, sperando in una sua rapida guarigione. Oggi, Elisabetta ha voluto tornare sull’argomento rivolgendo un messaggio diretto ai suoi fan su Instagram. Nel video appariva sul letto dell’ospedale. La showgirl non ha timore di mostrare la sua attuale condizione di salute non ottimale. Nel video ringrazia tutti coloro che l’hanno sostenuta dopo aver appreso la notizia del giorno precedente.

Elisabetta, successivamente, ha fornito alcuni aggiornamenti sul suo stato di salute. Ha esposto che, benché le modifiche siano lente, la sua condizione sta senz'altro migliorando, alimentando un sentimento di felicità. Si avverte un'aria di ottimismo sfumato. L'auspicio è che in breve la vedette possa ritornare alla propria dimora, immersa nel calore familiare e pronta per cimentarsi in un innovativo progetto con la Rai.