Novità contro l'anemia: "Migliorata la qualità della vita"

Milano, 11 mag. (askanews) – Un nuovo modo di curare l’anemia da malattia renale cronica. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di Roxadustat, primo di una classe di farmaci indicati per i pazienti adulti con anemia sintomatica da malattia renale cronica. Un passo in avanti fondamentale per migliorare la qualità della vita dei soggetti affetti da tale patologia, come sottolineato nella conferenza stampa svoltasi a Milano martedì 10 maggio.

Luca De Nicola, Professore Ordinario di Nefrologia e Direttore Scuola di specializzazione in Nefrologia dell’Università della Campania, è stato fra i relatori dell’evento: Esiste un nuovo farmaco che si chiama Roxadustat – ha sottolineato – che arriva dopo anni di studi che hanno portato tre illustri scienziati a vincere il premio Nobel per la medicina nel 2019. È una rivoluzione, perchè non si tratta di una terapia sostitutiva, ma una fisiologica, che aumenta un fattore che è già presente nel nostro organismo.

Roxadustat, dunque, porterà un grandissimo beneficio ai malati, come rimarcato anche da Francesco Locatelli, già Direttore del dipartimento di Nefrologia, Dialisi e trapianto di rene dell’Ospedale Manzoni di Lecco: La correzione dell’anemia comporta un grande miglioramento della qualità della vita, creando un vantaggio. Il farmaco, attraverso la terapia orale, come si accennava, consente anche la riduzione della quantità di ferro. Prima ci accontentavamo di far sopravvivere i pazienti, oggi li facciamo vivere .

Il farmaco sarà distribuito dalla casa farmaceutica Astellas Pharma, rappresentata nell’occasione dall’AD Fulvio Berardo: La nostra azienda mira a trovare innovazioni terapeutiche che siano in grado di portare un valore aggiunto e delle risposte concrete a quelli che sono i bisogni clinici insoddisfatti. Questa nuova soluzione ci può dare delle risposte dai pazienti affetti da anemia da malattia renale cronica .

Curare bene e curare meglio: l’introduzione di Roxadustat sarà un modo nuovo di trattare coloro che soffrono di anemia da malattia renale cronica.