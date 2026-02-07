Novità imperdibili di Amici 25 per la puntata dell'8 febbraio

Il talent show Amici 25, condotto da Maria De Filippi, si prepara a regalare momenti emozionanti nella prossima puntata, prevista per domenica 8 febbraio. Dopo la registrazione avvenuta presso gli studi Elios di Roma, sono emerse le prime anticipazioni che suscitano curiosità tra i fan del programma. In questa fase del talent, che precede il tanto atteso Serale, le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più accese e decisive.

Le nuove regole del gioco

A partire dalla prossima puntata, il format subirà un cambiamento significativo: non ci saranno più sfide dirette. Questo significa che i concorrenti che si classificheranno ultimi nelle rispettive discipline non avranno l’opportunità di contendersi la maglia per il Serale. La pressione aumenta, e i concorrenti devono dare il massimo per evitare di essere esclusi dal percorso. Nella registrazione più recente, Caterina e Nicola hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie, mentre Opi e Simone si sono trovati in fondo alla classifica.

Le performance di canto

Nel segmento dedicato al canto, Caterina ha brillato con la sua interpretazione di “Sant’allegria”, assicurandosi la prima posizione. Al secondo posto troviamo Lorenzo con la sua esibizione di “Amaro dei pinguini”, seguito da Angie che ha cantato “Sei bellissima”. La competizione è serrata e ogni nota può fare la differenza. Riccardo e Gard hanno completato le posizioni intermedie, mentre Opi, in ultima posizione, ha eseguito “Come mi pare”, non riuscendo a convincere i giudici.

Il ballo e le sfide

Passando alla sezione di ballo, la leadership è stata assunta da Nicola, che ha dimostrato grande talento. Kiara e Antonio seguono, mostrando un’ottima padronanza del palco, mentre Giulia occupa la quarta posizione. In fondo alla classifica si trova Simone, che deve ora lavorare duramente per recuperare terreno. Queste performance sono state valutate dal coreografo Marcello Sacchetta, il quale ha fornito feedback preziosi ai concorrenti.

La corsa verso il Serale

Un aspetto cruciale della puntata è la corsa verso il Serale. La maestra Lorella Cuccarini ha proposto di conferire la maglia a Angie, ma le cose non sono andate come previsto. Nonostante le sue esibizioni di successo, Anna Pettinelli ha espresso dubbi, ritenendo che Angie debba “sporcarsi” di più nelle sue performance, rendendole meno perfette e più autentiche. Questo ha creato un dibattito acceso tra i giudici, con Rudy Zerbi che ha espresso un parere favorevole per l’ingresso di Angie nel Serale.

Giudici e ospiti speciali

In questa puntata, gli ospiti speciali hanno aggiunto ulteriore valore alla trasmissione. I giudici esterni, tra cui l’attrice Ilenia Pastorelli e il musicista Alex Britti, hanno avuto il compito di valutare le performance canore, mentre Marcello Sacchetta ha supervisionato le esibizioni di ballo. Inoltre, la presenza della cantante Antonia, ex concorrente della scuola, ha arricchito l’evento con la sua musica, esibendosi con il brano “Luoghi Perduti”.

La tensione aumenta man mano che ci avviciniamo al Serale di Amici 25, e ogni puntata rappresenta un passo fondamentale per i concorrenti. Il pubblico attende con interesse di scoprire chi avrà la meglio e quali sorprese riserverà il talent show. L’appuntamento è fissato per domenica 8 febbraio, dalle 14:00 su Canale 5, e promette di essere ricco di emozioni e colpi di scena.