Nucleare: Zaratti (Avs), 'Fazzone ripensa a centrali a Latina, non bastano radiazioni passato?'**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "Apprendiamo che il senatore Fazzone è in prima linea con una sua proposta di legge per la riesumazione delle centrali nucleari. Lui sostiene di 'nuova generazione' che nessuno sa cosa significhi perché il nucleare pulito non esiste, non lo hanno ancora inventato. In ogni caso il senatore va oltre, individuando proprio nel vecchio sito di Borgo Sabotino il luogo più adatto per far sorgere una centrale: non bastano le radiazioni sopportate nel passato? Passeggiando per la provincia di Latina il senatore Fazzone ha il coraggio di guardare in faccia cittadine e cittadini dopo aver proposto una cosa simile?". Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti, riferendosi al ddl presentato negli scorsi giorni in Senato a prima firma di Claudio Fazzone (Fi), che reca 'Disposizioni per la riattivazione delle centrali nucleari esistenti sul territorio nazionale e la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare'.