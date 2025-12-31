Nuova Giunta Regionale in Campania: Scopri i Nomi e le Deleghe di Fico

La nuova giunta della Campania è ufficialmente insediata, con nomine strategiche e deleghe mirate per un governo regionale più efficiente e reattivo.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato la formazione della nuova giunta regionale. Questa squadra, composta da dieci assessori, rappresenta un passo significativo per l’amministrazione regionale, con un mix di esperienze e competenze che mira a rispondere alle sfide del territorio.

Composizione della giunta regionale

La giunta di Fico include quattro donne, un segnale positivo verso la parità di genere nelle istituzioni.

A guidare la giunta come vicepresidente è Mario Casillo del Partito Democratico, che riceve anche le deleghe ai Trasporti e alla Mobilità. Tra gli altri membri di spicco figurano Vincenzo Cuomo, che si occuperà del governo del territorio e del patrimonio, e Andrea Morniroli, che gestirà le politiche sociali e la scuola.

Le deleghe degli assessori

Una figura significativa è Fulvio Bonavitacola, già vice di De Luca, il quale avrà la responsabilità delle attività produttive e dello sviluppo economico. Dalla parte del Movimento 5 Stelle, figura Claudia Pecoraro, attuale consigliere comunale a Salerno, che si occuperà di ambiente, politiche abitative e pari opportunità.

Un governo in equilibrio

Il Partito Socialista Italiano è rappresentato da Vincenzo Maraio, che avrà deleghe riguardanti il turismo, la promozione del territorio e la transizione digitale. Anche Angelica Saggese, legata al movimento di Matteo Renzi, sarà parte della giunta e gestirà il lavoro e la formazione.

Focus sulle politiche culturali e giovanili

Un altro nome di rilievo è Ninni Cutaia, noto per la sua lunga carriera nelle attività culturali. Cutaia avrà il compito di occuparsi di cultura, eventi e personale. La giunta si completa con Fiorella Zabatta, che gestirà un ampio portafoglio che include politiche giovanili, sport, protezione civile, biodiversità, politiche di riforestazione, pesca e tutela degli animali. Infine, Maria Carmela Serluca, del partito di Clemente Mastella, entrerà in giunta con la delega all’agricoltura.

Responsabilità di Fico

Il presidente Fico ha deciso di mantenere per sé le deleghe relative a sanità, bilancio e fondi nazionali ed europei, insieme ad altre aree non assegnate. In una nota ufficiale, Fico ha espresso gratitudine verso le forze politiche e civiche per il loro contributo nella formazione della giunta, evidenziando l’importanza di lavorare insieme per soddisfare le esigenze dei cittadini campani.

Fico ha affermato: “Siamo pronti a lavorare al servizio dei cittadini campani, mettendo in campo esperienza e professionalità. Lavoreremo con responsabilità e impegno, ascoltando i bisogni delle persone e affrontando le sfide della nostra regione”.

Critiche e aspettative

Le prime reazioni alla nuova giunta evidenziano sia speranze che critiche. Tra i punti contestati, spicca l’assenza di rappresentanti della provincia di Caserta, una lacuna che potrebbe generare discussioni in merito a un maggiore equilibrio territoriale. Rappresentanti dell’opposizione hanno manifestato preoccupazione per la mancanza di competenze e per la confusione nella distribuzione delle deleghe.

Il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi, ha affermato che “la giunta nasce con un presupposto negativo, e i problemi storici della Campania rischiano di aggravarsi ulteriormente”. Sarà cruciale osservare come Fico e la sua giunta affronteranno le sfide future, in un contesto politico e sociale che richiede attenzione e dedizione.