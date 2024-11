Nuova giunta regionale in Liguria: sfide e obiettivi per il futuro

Un nuovo inizio per la Liguria

La Liguria si prepara a un nuovo capitolo con l’insediamento della giunta regionale guidata da Marco Bucci. Durante una recente conferenza stampa, il presidente ha espresso la sua soddisfazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino. “Gli obiettivi non sono mai facili da raggiungere”, ha dichiarato Bucci, sottolineando le sfide affrontate dalla sua squadra, che ha visto l’inclusione di nuovi organismi, come il Consiglio superiore della sanità in Liguria.

Priorità sanitarie e infrastrutturali

Uno dei punti focali della nuova giunta sarà il settore sanitario. Bucci ha affermato che il primo obiettivo sarà quello di avviare un lavoro concreto sulla sanità, con l’assegnazione di commissari e project manager per le infrastrutture, in particolare per la costruzione di nuovi ospedali. “Sulla sanità abbiamo fatto una bella rivoluzione”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza di un approccio innovativo e di una gestione efficace delle risorse.

Critiche e risposte

Non sono mancate le critiche da parte dell’opposizione, che ha insinuato che le decisioni sulla giunta siano state influenzate dai partiti. Bucci ha risposto con fermezza, affermando: “Se le opposizioni fanno il manuale Cencelli, sono più Cencelli loro degli altri”. Ha ribadito che la scelta dei membri della giunta è stata basata sulle competenze e sull’abilità di svolgere il lavoro necessario, piuttosto che su appartenenze politiche.

Un occhio al futuro

Il presidente ha anche espresso il desiderio di aumentare la rappresentanza femminile nella giunta, riconoscendo le difficoltà incontrate nel raggiungere questo obiettivo. “Avrei voluto mettere più donne in Giunta certamente, ma purtroppo non ci siamo riusciti per tanti motivi”, ha dichiarato. Tuttavia, ha promesso che la sfida non si fermerà qui e che ci saranno sforzi futuri per migliorare la situazione.

Prossimi passi

La nuova giunta entrerà ufficialmente in funzione entro dieci giorni dal 26 novembre, data del primo Consiglio regionale della nuova legislatura. Bucci ha annunciato che ci sarà una giunta informale ogni settimana, per garantire un monitoraggio costante delle attività e dei progetti in corso. Con un team rinnovato e obiettivi chiari, la Liguria si prepara a affrontare le sfide del futuro con determinazione e impegno.