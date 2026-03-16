Nuova strategia acciaio: dazi al 50% e quote più strette per proteggere la produzione nazionale

Il Regno Unito annuncia una strategia per l'acciaio che taglia le quote d'importazione e applica un dazio del 50% oltre i limiti, suscitando reazioni tra produttori e importatori

Il 16 marzo 2026 il governo britannico ha scelto l’acciaieria di Tata Steel UK a Port Talbot come scenario per presentare una nuova strategia per l’acciaio che introduce misure commerciali più rigide. Secondo fonti interne, il piano prevede di ridurre le quote d’importazione su molte categorie di prodotti e di applicare un dazio del 50% per le merci che eccedono tali limiti, allineandosi così alle scelte adottate di recente da UE, Canada e Stati Uniti.

La mossa arriva in un contesto internazionale segnato da revisioni delle protezioni commerciali: l’Unione Europea lo scorso ottobre ha già annunciato un taglio delle quote e l’introduzione di un dazio del 50% oltre i tetti stabiliti. Nel Regno Unito la strategia, più volte rimandata, sostituirà il vigente meccanismo di safeguard e dovrà fare i conti con le scadenze previste dalle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio, che implicano il rinnovo o la riforma delle misure entro la fine di giugno.

Le misure presentate a Port Talbot

Il pacchetto illustrato dal Segretario al Commercio punta su due leve principali: il ridimensionamento delle quote e l’innalzamento delle tariffe oltre quei limiti fino al 50%. Le fonti governative parlano di alcune esenzioni per prodotti che l’industria nazionale non è in grado di produrre, ma non è atteso un elenco ampio come quello richiesto dagli importatori. La scelta mira a frenare l’afflusso di acciaio a basso costo e a sostenere la redditività degli impianti locali.

Come funzioneranno quote e dazi

In pratica, per molte voci di prodotto verranno fissati tetti di importazione; gli approvvigionamenti che supereranno tali tetti saranno soggetti a un dazio del 50%. Questa logica riprende il modello già adottato da altre giurisdizioni: la quota protegge un livello minimo di produzione nazionale, mentre il dazio rende meno competitivo l’acciaio importato oltre la soglia. Il governo ha segnalato che ci saranno eccezioni mirate, ma i dettagli operativi saranno fondamentali per capire l’effetto reale sulla catena di approvvigionamento.

Ripercussioni per produttori e importatori

La nuova impostazione è stata accolta con favore da chi produce acciaio nel Regno Unito, che da tempo denuncia una concorrenza sleale dovuta all’eccesso di offerta mondiale. Al contrario, gli importatori — imprese che riforniscono i settori dell’edilizia, dell’automotive e della produzione meccanica — temono restrizioni che possano aumentare i costi delle materie prime. Secondo fonti del settore, le esenzioni promesse non copriranno tutte le necessità della domanda interna, il che potrebbe mettere sotto pressione i produttori a valle.

Impatto sui settori a valle

Settori come l’automotive e l’edilizia usano specifiche tipologie di acciaio che non sempre sono prodotte in numero sufficiente nel Regno Unito; per questo motivo, un’applicazione troppo rigida delle quote potrebbe compromettere la catena di fornitura e aumentare i prezzi dei progetti. Un dirigente di Tata aveva avvertito i legislatori che il governo aveva «otto settimane» per introdurre misure capaci di salvaguardare la produzione nazionale, sottolineando la pressione temporale sulla policy.

Il quadro internazionale e i flussi commerciali

Le dinamiche sul mercato globale dell’acciaio mostrano spostamenti significativi. In Canada, ad esempio, i dati della Canadian Steel Producers Association indicano che nel 2026 le spedizioni dagli Stati Uniti sono calate del 22% (circa 700.000 tonnellate), mentre l’import totale di acciaio è sceso del 16% a 2,4 milioni di tonnellate rispetto ai 3,1 milioni del 2026. Anche la Cina ha ridotto in modo marcato le esportazioni verso il Canada, con una diminuzione del 38% anno su anno.

Questi cambiamenti sono in parte conseguenza di una guerra commerciale esplosa dopo l’adozione di tariffe da parte degli Stati Uniti lo scorso marzo: le contromisure e le politiche protezionistiche hanno rimescolato i fornitori, favorendo paesi come Argentina, Messico e Corea del Sud che hanno aumentato la loro quota di mercato. La scelta britannica di innalzare i dazi si inserisce in questo contesto più ampio di reazione a flussi internazionali alterati.

La sfida per il Regno Unito sarà trovare un equilibrio tra la volontà di difendere la produzione interna e la necessità di non danneggiare i settori che dipendono dall’acciaio importato. Nei prossimi mesi sarà cruciale leggere i dettagli esecutivi della strategia, le liste di esenzione e le procedure amministrative che determineranno l’impatto concreto sulle imprese e sull’occupazione del comparto.