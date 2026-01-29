Nuova Talpa Meccanica per la Linea 15 Ovest del Grand Paris Express: Innovazione e Progresso nei Trasporti

La talpa meccanica ricondizionata è pronta per il Lotto 2 della Linea 15 Ovest, un progetto innovativo che promuove la sostenibilità e l'efficienza energetica nel settore delle infrastrutture.

Il Grand Paris Express rappresenta una delle iniziative di trasporto più ambiziose d’Europa, con l’obiettivo di rinnovare e potenziare la rete metropolitana della capitale francese. In questo contesto, la Tunnel Boring Machine (TBM), una macchina per la perforazione dei tunnel, è stata recentemente ricondizionata e si appresta a scavare un tratto di 7 chilometri della Linea 15 Ovest.

Questo progetto, dal valore di 1,38 miliardi di euro, si propone di collegare le stazioni di Bécon-les-Bruyères e Saint-Denis-Pleyel.

La presentazione della TBM, avvenuta in Italia da parte di Webuild e NGE, segna un passo significativo nel programma di espansione della rete metropolitana. Già utilizzata per il Lotto 2 della Linea 16, la talpa meccanica è stata rigenerata da Webuild Equipment & Machinery (WEM) per soddisfare i requisiti del nuovo lotto.

Dettagli del progetto della Linea 15 Ovest

Il Lotto 2, parte integrante della futura Linea 15, si prevede diventi la linea metropolitana più lunga della Francia, attraversando ben 45 comuni e quattro dipartimenti della regione Île-de-France. Circa il 95% delle stazioni della Linea 15 sarà interconnesso con la rete di trasporto esistente, inclusi treni Transilien, RER, metropolitana, tram e autobus, garantendo così una mobilità più fluida per gli utenti.

Caratteristiche della TBM e sostenibilità

La TBM ha una lunghezza di oltre 100 metri e una testa fresante con un diametro di 9,86 metri. Questo strumento sarà impiegato per scavare le gallerie necessarie, con un piano che prevede la posa di circa 23.000 conci, di cui il 79% in calcestruzzo fibrorinforzato. Inoltre, si prevede che circa 500.000 metri cubi di materiali di scavo saranno estratti, con l’obiettivo di riutilizzare l’80% di essi, riducendo l’impatto ambientale e ottimizzando le risorse.

Il trasporto dei materiali estratti avverrà via fiume, il che consentirà di evitare l’uso di circa 64.000 camion su strada, contribuendo così a ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell’aria nella capitale.

Collaborazione tra Webuild e NGE

La collaborazione tra Webuild e NGE rappresenta un esempio di sinergia industriale e innovazione nel campo delle costruzioni. Questo progetto segna il terzo impegno congiunto per i due gruppi sul Grand Paris Express, dopo il successo del prolungamento della Linea 14 fino all’aeroporto di Orly e la realizzazione del Lotto 2 della Linea 16.

Il ricondizionamento della TBM non solo prolunga la vita utile di un’attrezzatura fondamentale, ma dimostra anche un impegno verso l’economia circolare. Tale approccio industriale mira a ottimizzare l’uso delle risorse e a ridurre l’impronta carbonica, combinando performance operative e responsabilità ambientale.

Il futuro della mobilità a Parigi

Con l’avanzamento di questo progetto, Parigi si prepara a una trasformazione radicale nella mobilità urbana. Il Grand Paris Express non è solo un ampliamento della rete metropolitana, ma un’opportunità per riqualificare aree urbane e migliorare la qualità della vita dei residenti. La nuova Linea 15 Ovest, una volta completata, non solo faciliterà gli spostamenti, ma contribuirà anche a un modello di sviluppo urbano più sostenibile.

Questo ambizioso progetto rappresenta un passo in avanti verso un futuro dove le infrastrutture di trasporto sono sempre più integrate, efficienti e rispettose dell’ambiente. Con l’implementazione di tecnologie all’avanguardia e pratiche sostenibili, il Grand Paris Express si propone come un modello per altre città nel mondo.