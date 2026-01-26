Nuove Iniziative in Canada per Ridurre i Costi Alimentari e Sostenere le Famiglie

In un contesto economico caratterizzato da sfide significative, il primo ministro canadese Mark Carney ha recentemente annunciato un’importante iniziativa per sostenere le famiglie a basso reddito. Questo pacchetto di misure, del valore di miliardi di dollari, si propone di affrontare l’aumento dei prezzi degli alimenti e di altri beni essenziali, che pesano maggiormente sui bilanci familiari.

Dettagli del pacchetto di misure

Durante una conferenza stampa, Carney ha presentato il Canada Groceries and Essentials Benefit, un’iniziativa che prevede un incremento del 25% del credito per il Goods and Services Tax (GST) nell’arco di cinque anni. Questa misura, che entrerà in vigore quest’anno, offrirà un supporto significativo a oltre 12 milioni di canadesi.

Aumento del credito GST

Il nuovo programma prevede un significativo incremento delle somme erogate attraverso il credito GST. Per un nucleo familiare di quattro persone, il compenso annuale passerà da 1.100 dollari a 1.890 dollari, mentre per un individuo si passerà da 540 dollari a 950 dollari. Il primo ministro ha sottolineato che queste misure sono necessarie per affrontare l’attuale crisi dei prezzi alimentari.

Affrontare l’inflazione alimentare

Nonostante una diminuzione generale dell’inflazione dei consumatori, il costo degli alimenti continua a rappresentare una sfida. Secondo Tony Stillo, direttore dell’economia canadese presso Oxford Economics, l’inflazione alimentare rimane elevata a causa di diversi fattori, tra cui interruzioni nella catena di approvvigionamento e aumenti tariffari dovuti alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti.

Investimenti strategici nel settore alimentare

Per affrontare le problematiche legate alle interruzioni nella catena di approvvigionamento, il governo ha deciso di destinare 500 milioni di dollari dal Strategic Response Fund per supportare le aziende alimentari nella mitigazione dei costi. Inoltre, è previsto un Food Security Fund di 150 milioni di dollari per assistere le piccole e medie imprese nel rafforzare la loro offerta alimentare.

Prospettive future per la sicurezza alimentare

Carney ha affermato che il governo sta lavorando a una Strategia Nazionale per la Sicurezza Alimentare, mirata a migliorare l’accesso a cibi sani e accessibili in tutto il paese. Questa strategia includerà il monitoraggio dei prezzi e l’implementazione di misure per garantire una concorrenza leale nel mercato, al fine di combattere l’inflazione alimentare.

In un contesto di incertezze economiche globali, Carney ha sottolineato l’importanza di investire nella produzione alimentare domestica e di diversificare i mercati di esportazione, spostando l’attenzione da un’eccessiva dipendenza dagli Stati Uniti verso altre opportunità commerciali.

Le recenti dichiarazioni del primo ministro sono state accolte con scetticismo da alcuni membri dell’opposizione, che hanno descritto queste misure come insufficienti e temporanee. Tuttavia, Carney ha confermato che il governo è determinato a fornire supporto immediato alle famiglie canadesi.

Con queste iniziative, il Canada si prepara a fronteggiare una delle sfide più significative del momento: garantire che ogni cittadino possa accedere a cibi sani e a prezzi ragionevoli, in un periodo di crescente incertezza economica.