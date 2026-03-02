Nuove minacce russe alle infrastrutture ucraine, Zelensky chiede preparazione e condivisione dell’esperienza difensiva

Zelensky lancia l’allarme su possibili nuovi assalti contro infrastrutture e sottolinea la difficoltà di fermare missili e droni come gli Shahed; Kiev propone cooperazione e potenziamento delle capacità difensive

Il presidente dell’Ucraina ha lanciato un avvertimento chiaro: fonti di intelligence indicano che la Russia sarebbe impegnata nella pianificazione di nuovi attacchi alle infrastrutture del Paese. Lo ha affermato in un videomessaggio in cui ha richiamato l’attenzione sulla necessità di mantenere alta la guardia anche in primavera, dopo un inverno segnato da ondate di bombardamenti.

Le informazioni di intelligence e la strategia di difesa

Secondo le autorità, gli elementi raccolti suggeriscono una campagna mirata a colpire reti energetiche, sistemi di comunicazione e altre infrastrutture critiche. Il presidente Zelensky ha esortato il personale impegnato nella protezione del Paese a restare concentrato e pronto, mantenendo lo stesso livello di attenzione adottato durante l’inverno.

La risposta a ogni minaccia

Il presidente ha ribadito che «ogni minaccia deve ricevere una risposta» e ha chiesto il massimo impegno per abbattere gli obiettivi nemici. Ha sottolineato la necessità di un approccio attivo alla difesa, che integri azioni operative sul campo con il potenziamento dei sistemi di interdizione. Tra le misure indicate figurano radar potenziati, batterie anti-missile e contromisure specifiche contro i droni.

Il ruolo dei droni Shahed e le difficoltà nella protezione totale

Zelensky ha richiamato l’attenzione sulla natura dei mezzi impiegati negli ultimi raid. Gran parte dei velivoli utilizzati sono modelli di origine russo-iraniana, identificati come Shahed. Ha inoltre evidenziato una constatazione pratica e amara: anche Paesi con capacità avanzate di difesa aerea non possono garantire una protezione totale contro tutti i missili e i droni impiegati negli attacchi.

La dichiarazione richiama l’urgenza di investimenti nelle tecnologie di difesa e nella coordinazione dei sistemi. Le forze responsabili della protezione delle infrastrutture hanno ricevuto istruzioni per mantenere alta la vigilanza e adattare le contromisure ai profili operativi dei droni. Le autorità continuano a rafforzare i sistemi di difesa e monitorare gli sviluppi sul fronte operativo.

Esperienze condivise e cooperazione

Da Kiev arriva la proposta di mettere a disposizione l’esperienza accumulata sul campo. L’Ucraina si offre di condividere know-how e procedure operative con gli alleati e con i Paesi che hanno sostenuto il Paese durante i mesi più duri del conflitto. L’obiettivo dichiarato è trasferire conoscenze pratiche sul contrasto alle ondate di attacchi. Secondo le autorità ucraine, questa expertise è un elemento «in parte insostituibile» per chi intende migliorare la propria resilienza. Le proposte si inseriscono nella strategia di rafforzamento congiunto dei sistemi di difesa e di monitoraggio operativo.

I numeri dell’inverno e l’impatto sugli impianti civili

Secondo il bilancio comunicato dalle autorità ucraine, durante la stagione invernale le forze russe avrebbero lanciato 738 missili, oltre 14.600 bombe aeree guidate e quasi 19.000 droni d’attacco. Le cifre descrivono l’intensità degli attacchi mirati alle infrastrutture civili e al sistema energetico nazionale. Il presidente Zelensky ha riferito che l’Ucraina è riuscita a mantenere operative porzioni significative della rete elettrica e a respingere molte offensive.

Le conseguenze sugli impianti energetici

Colpire l’energia civile costituisce una strategia volta a esercitare pressione sulla popolazione e sull’economia. Per questo la protezione delle reti è diventata centrale nelle priorità operative. Le autorità hanno intensificato gli interventi di emergenza per ridurre le interruzioni e accelerare i ripristini.

La portata dei danni evidenzia la necessità di investimenti mirati e di una produzione aumentata di sistemi di difesa. In particolare, la rafforzata implementazione di difesa aerea e di soluzioni per la resilienza delle reti è ritenuta cruciale. Le proposte di condivisione del know-how operativo si inseriscono in questa strategia di consolidamento congiunto.

La richiesta all’Europa: capacità produttiva e difesa integrata

Le proposte di condivisione del know-how operativo si inseriscono in questa strategia di consolidamento congiunto. Zelensky ha chiesto all’Europa di dotarsi di una reale forza in grado di proteggere cielo, terra e mare. La richiesta mira a combinare sistemi di difesa più efficaci con una capacità produttiva nazionale e regionale sufficiente a fornire in numero adeguato sistemi anti-drone e anti-missile. L’obiettivo dichiarato è ridurre la dipendenza dalle forniture estere e aumentare la resilienza delle infrastrutture critiche.

Verso una maggiore autonomia strategica

La proposta ucraina sollecita una visione di lungo periodo. Non sono considerati sufficienti trasferimenti occasionali di armamenti. Serve una programmazione industriale e militare che consenta risposte sostenibili a minacce ripetute e tecnologicamente diversificate. Tra le misure indicate vi sono il coordinamento degli investimenti, la standardizzazione dei sistemi e la collaborazione nella ricerca e sviluppo. Il prossimo passo atteso è l’avvio di tavoli tecnici tra Stati membri per tradurre le proposte in piani operativi.

