Il contesto dell’indagine

Il caso Garlasco, che ha scosso l’Italia, continua a far parlare di sé. Recentemente, Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi, ha rilasciato un’intervista a ‘Quarto Grado’ dopo una lunga perquisizione avvenuta nella sua abitazione. Sempio, amico del fratello della vittima, ha condiviso le sue emozioni e le sue preoccupazioni riguardo all’andamento delle indagini.

Le parole di Andrea Sempio

Durante l’intervista, Sempio ha dichiarato di sentirsi “stanco, ma pronto ad affrontare tutto”. La perquisizione, durata oltre nove ore, ha avuto luogo in un momento inaspettato, lasciandolo provato e preoccupato per i suoi familiari. “Sono più preoccupato per i miei genitori, che sono stati coinvolti nella perquisizione”, ha affermato, evidenziando il peso emotivo della situazione.

La reazione alla perquisizione

Il 37enne ha raccontato di aver inizialmente temuto un arresto, ma ha chiarito che non è stato portato via dai carabinieri. “Non è vero nulla di quanto ho sentito dire”, ha sottolineato, cercando di mettere a tacere le voci circolate sui media. Sempio ha descritto la perquisizione come un momento di grande tensione, ma ha anche espresso la sua disponibilità a collaborare con le autorità, affermando: “Faranno le loro verifiche e noi affronteremo tutto mano a mano”.

Il caso di Chiara Poggi

Chiara Poggi fu uccisa a soli 26 anni, un delitto che ha segnato profondamente la comunità di Garlasco. Alberto Stasi, ex fidanzato della giovane, è stato condannato a 16 anni di carcere per il suo omicidio. La recente indagine ha riaperto ferite mai del tutto rimarginate, portando alla luce nuovi interrogativi e preoccupazioni. Sempio, indagato dall’11 marzo, si trova ora al centro di un’inchiesta che continua a suscitare interesse e attenzione mediatica.