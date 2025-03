Il caso di Garlasco: un omicidio che non si chiude

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, continua a far discutere e a sollevare interrogativi. Le recenti intercettazioni pubblicate dal quotidiano Il Tempo hanno riacceso i riflettori su Andrea Sempio, il 37enne indagato nuovamente per il delitto. Le sue parole, pronunciate durante una conversazione con il padre, rivelano contraddizioni inquietanti riguardo al suo alibi, che ora potrebbe essere messo in discussione.

Le intercettazioni e le incongruenze

Nel dialogo registrato, Sempio afferma di aver “cannato” la questione dello scontrino di un parcheggio a Vigevano, un documento cruciale per la sua difesa. Questo scontrino, risalente al 13 agosto, rappresenta l’unico alibi per Sempio, che sostiene di trovarsi in quella località al momento del delitto. Tuttavia, la sua versione dei fatti sembra vacillare, poiché il suo telefono non aggancia mai la cella di Vigevano durante le ore in cui si è consumato il crimine.

Un alibi fragile e le telefonate sospette

Le indagini hanno rivelato che Sempio aveva effettuato diverse telefonate alla famiglia Poggi nei giorni precedenti all’omicidio, comprese alcune chiamate notturne. Nonostante le sue giustificazioni, come il prestito del cellulare a un amico, le prove raccolte dagli investigatori pongono interrogativi sulla sua innocenza. La madre di Sempio ha suggerito che il figlio potrebbe aver lasciato il cellulare a casa, ma questa spiegazione non convince gli inquirenti.

Il prelievo coatto del DNA e le prossime mosse

In seguito alle nuove rivelazioni, Sempio è stato convocato dai carabinieri per un prelievo coatto del DNA, dopo essersi rifiutato di farlo volontariamente. Questo passo rappresenta un ulteriore sviluppo in un caso che sembra non avere fine. Gli avvocati e i familiari delle vittime seguono con attenzione ogni evoluzione, mentre la comunità attende risposte definitive su un omicidio che ha segnato profondamente la storia di Garlasco.