nuovi centri visti giapponesi a mosca e san pietroburgo per i turisti russi

due nuovi centri visti per il giappone a mosca e san pietroburgo, gestiti da VFS Global, rispondono al boom di viaggiatori russi: costi di servizio, tempistiche e modalità di prenotazione spiegati

Il Giappone apre due centri visti in Russia per gestire l’ondata di turisti

Il Giappone ha deciso di inaugurare due nuovi centri per la gestione dei visti in Russia, uno a Mosca e l’altro a San Pietroburgo. Le nuove strutture trasferiscono alcune pratiche dall’ambasciata e dal consolato a un operatore esterno, con l’obiettivo di snellire le procedure e ridurre i tempi di attesa per i richiedenti.

Perché sono nati questi centri

Dietro la scelta c’è un forte aumento delle richieste di ingresso: circa 194.900 cittadini russi hanno visitato il Giappone, quasi il doppio rispetto all’anno precedente e superiore persino ai numeri del 2019. Per far fronte a questo boom, le autorità hanno affidato a un soggetto esterno la parte operativa delle pratiche, così da smaltire i volumi in crescita e uniformare le modalità di lavorazione.

Chi gestisce i centri e che compiti svolge

L’amministrazione dei nuovi sportelli è stata affidata a VFS Global, società con sede a Dubai specializzata in outsourcing per visti e documenti di viaggio. VFS si occuperà dell’accettazione delle domande, della logistica degli appuntamenti e del supporto ai richiedenti; le decisioni diplomatiche e i controlli finali restano in capo all’ambasciata. L’idea è offrire un punto di contatto più efficiente per la preselezione dei documenti e per il controllo preliminare delle pratiche.

Dove si trovano e come funzionano

I centri sono stati posizionati in luoghi facilmente raggiungibili: a San Pietroburgo in via Stremyannaya 21/5 e a Mosca in Olympic Avenue 16c5. Per i richiedenti è stato introdotto un sistema di prenotazione elettronica pensato per evitare code e distribuire gli accessi nell’arco della giornata. Rimane in vigore una commissione di servizio pari a 970 rubli per pratica; il visto turistico, invece, continua a essere gratuito per i cittadini russi. Le autorità monitoreranno costantemente l’andamento dei servizi per apportare eventuali correzioni organizzative.

Tempi di rilascio

Secondo le comunicazioni ufficiali, il periodo indicativo per ottenere il visto è di circa quattro giorni lavorativi, salvo ritardi dovuti a controlli di sicurezza o picchi di domanda. La prenotazione digitale dovrebbe contribuire a evitare assembramenti e a rendere più regolare la gestione delle pratiche.

Uno sguardo al contesto e alle conseguenze

L’aumento dei viaggi verso il Giappone da parte dei russi riflette una tendenza più ampia: molti viaggiatori stanno cercando alternative alle destinazioni europee e occidentali, spinti anche dalle difficoltà logistiche generate dall’escalation del conflitto in Ucraina. Questo spostamento di rotte ha effetti pratici su collegamenti aerei, offerte turistiche e politiche dei tour operator, che potrebbero dover riprogrammare capacità e proposte nel breve termine.

Impatto sul settore turistico

Per operatori e autorità la sfida principale è gestire la domanda in modo sostenibile: migliorare qualità e tempi di servizio, garantire procedure chiare e monitorare i trend di afflusso. L’apertura dei centri a Mosca e San Pietroburgo, la collaborazione con VFS Global, l’introduzione della commissione di servizio e la digitalizzazione degli appuntamenti sono mosse pensate per semplificare l’accesso al Giappone mantenendo il controllo consolare. Nei prossimi mesi sarà evidente se queste misure basteranno a stabilizzare i flussi e a soddisfare le esigenze dei viaggiatori.