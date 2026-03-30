Nuovi elementi sull'attentato a Ranucci: la pista della camorra

Massimo Giletti ha annunciato che gli autori dell'attentato a Sigfrido Ranucci sarebbero legati alla Camorra e provenienti dalla Campania

Una nuova svolta emerge nell’inchiesta sull’attentato compiuto la sera del 16 ottobre 2026 davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, nella frazione di Campo Ascolano. Durante la trasmissione Lo Stato delle Cose in onda su Rai3, il conduttore Massimo Giletti ha annunciato informazioni che rafforzano la pista già seguita dagli inquirenti: secondo quanto riferito, gli autori dell’azione sarebbero riconducibili alla Camorra e sarebbero tornati in Campania dopo l’attacco.

L’esplosione distrusse il veicolo del giornalista ma non provocò vittime; da allora la vicenda è stata seguita dal pool antimafia della Procura di Roma. Le novità annunciate riguardano soprattutto la natura dell’ordigno, la composizione del gruppo che ha agito e il mezzo impiegato, elementi che potrebbero modificare la ricostruzione iniziale delle indagini.

La dinamica dell’attacco secondo le nuove informazioni

Secondo le rivelazioni riportate in trasmissione, a compiere l’attentato non sarebbe stata una sola persona ma un gruppo numeroso: più uomini sarebbero giunti sul posto, avrebbero collocato l’ordigno sotto la vettura del giornalista e si sarebbero poi allontanati. La circostanza conferma l’ipotesi di un’azione organizzata e coordinata, che esula dalla pista del gesto isolato. Nel racconto che Massimo Giletti ha condiviso, i responsabili sono partiti dalla Campania la stessa sera e, dopo l’esplosione, sono rientrati nella loro regione di origine, rafforzando l’idea di una matrice territoriale specifica legata alla Camorra.

Il mezzo e il possibile depistaggio

Un dettaglio emerso riguarda il veicolo usato per l’operazione: non si tratterebbe della celebre Panda nera citata nelle fasi iniziali delle indagini, che potrebbe aver agito da depistaggio. Il chiarimento sul tipo di auto è rilevante perché orienta le investigazioni verso altre tracce tecniche e ambientali. La presenza di più persone e di un mezzo diverso da quello inizialmente indicato complica la ricostruzione ma può anche offrire nuovi spunti per identificare testimoni o telecamere che hanno ripreso i movimenti della sera dell’attentato.

La natura dell’ordigno e le implicazioni tecniche

Un elemento tecnico sottolineato durante la trasmissione è la composizione dell’ordigno: non si tratterebbe di esplosivo al plastico ma di una gelatina presumibilmente prelevata da una cava. Questa specifica, se confermata dalle analisi dei carabinieri, può orientare gli investigatori verso fornitori, luoghi di stoccaggio o canali di approvvigionamento tipici di certi ambienti criminali. La definizione di gelatina detonante è significativa perché descrive una sostanza con caratteristiche diverse rispetto al plastico ed è spesso legata a modalità operative specifiche.

Importanza della perizia tecnica

Le verifiche chimiche e balistiche svolte sui residui dell’esplosione sono decisive: stabilire con precisione la composizione dell’ordigno aiuta a collegare il materiale a fornitori o a precedenti casi analoghi. L’accertamento della provenienza della gelatina e della tecnica di assemblaggio può anche mettere in relazione l’attentato con schemi già noti alle forze dell’ordine, offrendo elementi utili per la contestazione penale e per le misure di polizia giudiziaria.

Indagini, piste e reazioni istituzionali

Sul fronte investigativo la vicenda è seguita dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, coordinata dal pm Carlo Villani, con il supporto dei carabinieri. Già in passato era emersa la possibilità di un collegamento con ambienti della Camorra, anche a seguito di una lettera anonima pervenuta alla redazione di Report che indicava nomi e riferimenti. Tra le ipotesi esplorate compare il possibile nesso con il gruppo riconducibile a figure come Giuseppe Setola e il clan dei Casalesi, elementi che rendono l’orientamento investigativo particolarmente delicato.

Conseguenze per il giornalismo e il quadro aperto

La rivelazione pubblica di dettagli sull’operazione solleva questioni di sicurezza per i cronisti e per chi indaga sulla criminalità organizzata: un attentato di questa natura punta non solo a colpire una persona, ma anche a inviare un messaggio intimidatorio al mondo dell’informazione. Le indagini sono in corso e gli inquirenti continuano ad approfondire tracce, intercettazioni e riscontri tecnici. Nel frattempo, chi segue il caso deve attendere con prudenza le conferme ufficiali dalle autorità competenti per distinguere tra elementi provvisori e certezze processuali.