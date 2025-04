Il contesto del trasferimento

Entro la fine della settimana, è previsto un nuovo trasferimento di migranti verso l’Albania, il quarto dall’inizio di questo controverso programma. Questa volta, il governo italiano spera di evitare problematiche legali che potrebbero compromettere l’intero progetto. A differenza delle precedenti operazioni, i migranti che verranno portati a Gjader non saranno più richiedenti asilo intercettati in mare, ma irregolari già destinatari di un decreto di espulsione, convalidato da un giudice.

Selezione e modalità del trasferimento

Il Ministero dell’Interno è attualmente impegnato nella selezione dei migranti che saranno trasferiti. Il viaggio avverrà via mare, con partenza dalla Puglia, e la destinazione sarà il Centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, che attualmente dispone di circa 40 posti. Tuttavia, sono in corso lavori per aumentare la capienza a 144 posti. Questo nuovo decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri, mira a risolvere l’impasse che ha reso le strutture albanesi quasi inutilizzate da quando sono state inaugurate.

Critiche e preoccupazioni legali

Il piano governativo ha suscitato forti critiche da parte dell’opposizione e di diverse associazioni per i diritti umani. Una delegazione di parlamentari è pronta a partire per l’Albania per monitorare i criteri di selezione dei migranti, le modalità di trasferimento e le condizioni di detenzione. Secondo l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, il trasferimento coatto di persone già trattenute nei Cpr italiani rappresenta una violazione dei diritti costituzionali, creando una frattura profonda nell’ordinamento giuridico.

Le prospettive future

Il governo italiano intende affrontare la questione dell’immigrazione irregolare aprendo nuove strutture sul territorio nazionale, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei migranti. Tuttavia, la realizzazione di questo progetto si scontra con le resistenze locali e le difficoltà logistiche. La situazione attuale, caratterizzata da centri di permanenza sovraffollati e da un numero crescente di migranti che sfuggono ai controlli, richiede soluzioni rapide e efficaci. La Tunisia, con cui l’Italia ha un accordo per i rimpatri, potrebbe giocare un ruolo cruciale in questo contesto, ma il governo dovrà affrontare anche le sfide legate ai diritti umani e alla dignità dei migranti.