Occhiali da sole maschili: i trend del 2021

Gli occhiali da sole si contraddistinguono per vari modelli: mascherina, acetato e metallo ultra slim per aggiungere un tocco in più al look.

Con le belle giornate e il caldo opprimente di questi giorni, bisogna riparare oltre alla pelle dai raggi solari, anche gli occhi. Per farlo, gli occhiali da sole da uomo sono un accessorio che non può assolutamente mancare per la spiaggia o anche la montagna.

Vediamo quale scegliere tra le ultime tendenze di quest’anno per essere all’ultima moda.

Occhiali da sole maschili

Sono alleati preziosi per proteggere gli occhi dall’esposizione solare, per schermare da flash o luci artificiali, o anche per fare sport, magari durante una partita a beach volley in spiaggia, oppure per dare un tocco trendy al look. Sono tantissimi i motivi per indossare un paio di occhiali da sole e gli uomini lo sanno bene considerando che in estate tendono a usarli frequentemente.

La cosa importante, al momento dell’acquisto, è scegliere un paio che sia adatto e che si adegui allo stile e al look in modo da rispecchiare i propri gusti e preferenze. Si possono scegliere in base alla montatura: aviator, wayfarer o anche tantissimi altri modi dalle forme tecnologiche e particolarmente futuristiche. Bisogna tenere conto della forma del proprio viso in modo da scegliere un paio di occhiali da sole che siano adatti.

Gli occhiali da sole da uomo, rispetto a quelli da donna, si contraddistinguono per linee semplici ed essenziali. Per un volto tondo può andare bene una montatura squadrata o rettangolare, mentre per la forma del viso squadrata, una montatura arrotondata che faccia un po’ da contrasto è l’ideale. Bisogna poi valutare il colore di questo accessorio da scegliere in base al proprio incarnato.

I colori marrone, nude o anche color oro possono andare bene per gli occhiali da sole da uomo da indossare durante la stagione estiva. Il colore della lente tende a diversificarsi in base all’uso che si intende farne, ma anche a difetti visivi. Ci sono lenti di ogni colore a seconda del difetto visivo: scure, verdi, azzurre. In questo caso, meglio chiedere il consiglio dell’esperto.

Occhiali da sole maschili: trend

Per chi ancora non sa quale paio di occhiali da sole da uomo comprare per questa estate, le ultime tendenze in questo campo propongono diversi modelli e tipologie che sicuramente incontrano il gusto e le esigenze di ognuno. La mascherina, acetato bold o metallo ultra slim sono alcune delle tendenze di questa estate per quanto riguarda questo accessorio maschile.

Sono tre modelli ben definiti che permettono di caratterizzare lo stile. I modelli con mascherina sono adatti per un viso grande in quanto equilibrano le proporzioni, mentre l’acetato si adatta a un profilo allungato e il metallo ultra slim si adatta a un viso molto piccolo. Alcuni marchi, come Prada Linea Rossa, ha pensato a degli occhiali da sole con dettagli in gomma rossa e mono lente a specchio.

Altri marchi hanno optato per occhiali da sole nel modello mascherina dallo stile rock e grintoso che si contraddistingue per lenti oversize e montatura in metallo dorato con piccole borchie e i teschi applicati sulle aste. Per chi preferisce un modello acetato sfumato, Salvatore Ferragamo presenta un design oversize con lente bordata in metallo.

Da Giorgio Armani a Givenchy sono tantissimi i modelli di occhiali da sole che dettano moda e tendenze questa estate. Le tendenze propongono modelli dalle linee squadrate oppure ovali. Gli occhiali a specchio sono molto audaci e uno dei modelli più apprezzati di questa estate. Le tendenze propongono montatura dorata con aste tubolari e fibra in nylon che assicurano un ottimo comfort senza rinunciare allo stile da gangster in versione moderna.

Occhiali da sole maschili Amazon

Per chi sta cercando degli occhiali da sole e vuole approfittare di sconti e promozioni, il noto sito di e-commerce di Amazon li propone in tantissimi modelli per accontentare i gusti di tutti. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare delle informazioni. La classifica qui presente propone i tre migliori modelli di occhiali da sole accompagnati da una descrizione tra quelli maggiormente apprezzati e venduti dagli utenti di questo e-commerce.

1)GQueen occhiali da sole polarizzati

Sono un modello di occhiali da sole dalle forma rettangolare con lenti polarizzate che fungono da schermatura contro i raggi ultravioletti e UVA. Mantengono gli occhi sani proteggendoli. Offrono un buonissimo comfort e una migliore visibilità. Sono in ottima qualità con telaio flessibile e resistente. Molto leggeri e si adattano a qualsiasi viso. Hanno un design unico ed elegante. Vanno bene per varie occasioni. Sono disponibili in vari colori. Il prodotto più venduto.

2)Polaroid 2065/s occhiali da sole

Un modello di occhiali da sole dalla forma squadrata con frontale in policarbonato nero opaco. Sono in plastica dal design moderno. Le lenti sono a specchio polarizzate in triacetato con logo in metallo traforato a laser. Le aste sono in policarbonato nero. Disponibili nel colore blu, nero, azzurro e arancione. In vendita con il 26% di sconto. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Ray-Ban 4340 montature

Uno dei modelli di occhiali da sole più apprezzati. La cornice è in color avana e il vetro in marrone sfumato. Una montatura molto robusta e resistente. Si trovano nei colori beige, blu, avana, marrone, nero e verde sfumato. Sono in vendita con lo sconto del 5%.

Oltre agli occhiali da sole maschili, ecco i migliori modelli per il ciclismo.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.