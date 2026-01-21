Occhiuto invita Forza Italia ad adottare il riformismo per un futuro migliore

Roberto Occhiuto, attuale governatore della Calabria, ha recentemente delineato la sua visione per Forza Italia, il partito di cui è vicesegretario nazionale. Durante un evento a Milano, in occasione della presentazione del libro di Claudio Cerasa, ha ribadito la sua intenzione di non voler dividere il partito, ma di lavorare per farlo crescere, puntando a un obiettivo ambizioso: il 20% di consenso.

La sua posizione è chiara: occorre un recupero del pensiero riformista e liberista all’interno di Forza Italia, un aspetto che, a suo avviso, non è attualmente adeguatamente rappresentato nel panorama politico italiano. Il messaggio di Occhiuto è diretto e mira a stimolare una riflessione profonda tra i vertici del partito.

I fatti

Nel suo intervento, Occhiuto ha sottolineato l’importanza di un partito più inclusivo e meno chiuso nelle sue dinamiche interne. Ha fatto riferimento ai recenti interventi di membri della famiglia Berlusconi, evidenziando il loro desiderio di mantenere viva l’eredità del fondatore del partito, Silvio Berlusconi. “La loro volontà è quella di vedere Forza Italia come un partito innovativo”, ha affermato Occhiuto.

Il ruolo di Antonio Tajani

Un altro punto importante del discorso di Occhiuto è stato il riconoscimento del lavoro svolto da Antonio Tajani, definito da lui come una figura di grande saggezza e equilibrio. Occhiuto ha espresso la sua intenzione di collaborare con Tajani per raggiungere l’obiettivo comune di elevare Forza Italia al 20% di consenso. “Dobbiamo riprendere i principi fondanti del partito, applicandoli a temi cruciali come la politica economica, i diritti civili e le relazioni esterne”, ha dichiarato Occhiuto.

Le conseguenze

Occhiuto ha voluto mettere in evidenza la sua critica nei confronti dell’atteggiamento di attesa che sembra caratterizzare il centrodestra. “Sembra che tutti stiano con le braccia conserte, aspettando di vedere cosa farà Giorgia Meloni”, ha detto, evidenziando la necessità di un’azione concreta. Secondo il governatore, il partito deve abbracciare un approccio proattivo per supportare il lavoro fatto dalla Meloni e contribuire positivamente alla coalizione.

Occhiuto ha affermato che aggiungere un elemento di liberismo e riformismo alle politiche di Meloni sarebbe estremamente vantaggioso per tutto il centrodestra. “Credo che se Forza Italia riuscisse a fare questo, sarebbe di grande aiuto per l’intera alleanza”, ha sottolineato, lanciando un appello a tutti i membri del partito affinché si uniscano in questa direzione.

Rinnovamento e innovazione

Occhiuto ha esortato Forza Italia a rendere l’innovazione contenuta nei suoi principi originari più attuale. “Abbiamo bisogno di un partito che non solo guardi al passato, ma che sappia anche guardare al futuro e affrontare con coraggio le sfide del presente”, ha affermato. La sua visione per Forza Italia è chiara e ambiziosa: un partito che possa realmente rappresentare le esigenze e le aspirazioni degli italiani, attraverso un rinnovamento profondo e una rinnovata apertura al riformismo.