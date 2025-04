Un nuovo sbarco a Marina di Carrara

La nave Ocean Viking, operata dalla ong Sos Méditerranée, ha raggiunto il porto di Marina di Carrara prima delle 7 del mattino, portando a terra 126 migranti. Questo sbarco rappresenta il quinto approdo della nave in questo porto, evidenziando l’importanza di Carrara come punto di accoglienza per le persone in difficoltà nel Mediterraneo.

I migranti, dopo essere stati soccorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale, saranno trasferiti al vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per ricevere assistenza e per le operazioni di riconoscimento.

Assistenza e accoglienza per i migranti

Dopo il primo soccorso, i migranti saranno visitati e rifocillati, prima di essere indirizzati verso strutture di accoglienza. Questo processo è fondamentale per garantire che le persone abbiano accesso a cure mediche e supporto psicologico, considerando le difficoltà affrontate durante il viaggio. La Ocean Viking ha già effettuato diversi sbarchi a Marina di Carrara, contribuendo a una rete di assistenza che si sta consolidando nel tempo.

Il contesto degli sbarchi a Marina di Carrara

Con l’arrivo di oggi, il numero totale di migranti sbarcati a Marina di Carrara sale a 1950, secondo le informazioni fornite dal Comune. Questo sbarco è il secondo di quest’anno, dopo quello avvenuto in precedenza, quando la Ocean Viking aveva portato a terra 95 persone. La situazione nel Mediterraneo continua a essere critica, con un numero crescente di persone che tentano di raggiungere l’Europa in cerca di sicurezza e opportunità. Le operazioni di soccorso sono essenziali per salvare vite umane e garantire che i diritti dei migranti siano rispettati.