Milano, 11 nov. (askanews) – Ocean Viking verso il porto di Augusta con 306 migranti. L’approdo è previsto nel primo pomeriggio. C’è urgente bisogno di un luogo sicuro per le 306 persone costrette a passare un’altra notte sulla OceanViking. Nelle immagini affrontano una tempesta con onde di 2 metri che si infrangono sul ponte. Coperte inzuppate, sacchetti per la sopravvivenza che si stanno esaurendo, sopravvissuti che tremano per il freddo.

Stamattina le condizioni meteo restano rigide.