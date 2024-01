Home > Video > OFF CAMERA con Angelica Massera OFF CAMERA con Angelica Massera

"Come ti definiresti?", un video OFF CAMERA con Angelica Massera, artista a tutto tondo, che ha inseguito il suo sogno di diventare un'attrice sin da piccola. I temi maggiormente trattati sui suoi social sono quelli che riguardano la vita da mamma, con l'intento di supportare le altre madri come lei perché "spesso ci appesantiamo troppo nell'essere mamme e credo, invece, che bisogna goderselo di più, essendo uno dei mestieri più belli al mondo"