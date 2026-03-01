Offensiva contro l'Iran: ricostruzione dell'operazione e conseguenze regionali

Un'operazione militare coordinata da Stati Uniti e Israele ha bersagliato l'Iran, centrando infrastrutture missilistiche e sedi istituzionali e scatenando una catena di risposte nella regione

Nelle prime ore del 28 febbraio il Medio Oriente è stato scosso da un’operazione militare congiunta condotta da Stati Uniti e Israele, definita dal Pentagono Operation Epic Fury. L’azione ha combinato attacchi aerei e navali con colpi mirati contro installazioni strategiche e vertici politici iraniani. Le prime segnalazioni indicano una rapida escalation che ha coinvolto più Paesi e linee di comunicazione internazionali.

Secondo fonti militari, la campagna perseguiva due obiettivi complementari: degradare la capacità militare iraniana, in particolare il patrimonio missilistico e la componente navale, e colpire i centri decisionali a Teheran. L’entità degli attacchi e le prime reazioni hanno trasformato la crisi in un conflitto dall’impatto regionale. Ulteriori dettagli saranno forniti nei paragrafi successivi.

Obiettivi e mezzi dell’offensiva

La fase operativa è proseguita con l’impiego coordinato di portaerei, cacciatorpediniere e oltre cinquanta aerei da combattimento schierati nelle basi del Golfo. Le forze hanno preso di mira oltre 2.000 missili balistici stimati nelle riserve, centri di produzione e depositi logistici. Sono state inoltre colpite numerose installazioni navali attribuite ai Pasdaran. Le autorità militari hanno indicato che le azioni mirano a degradare capacità offensive e catene di approvvigionamento, e hanno annunciato che forniranno ulteriori dettagli nei comunicati successivi.

Colpi ai vertici e ai centri politici

A seguito delle operazioni navali e aeree descritte, l’offensiva ha preso di mira il cuore politico del Paese. Sono stati danneggiati complessi governativi e religiosi in città come Teheran, Isfahan, Qom e Kermanshah. Tra le strutture colpite figurano il complesso di Pasteur, collegato alla residenza della Guida Suprema Ali Khamenei, e la sede del Ministero dell’Intelligence. Diversi funzionari di alto rango risultano tra le vittime o sono stati segnalati come colpiti durante l’ondata di esplosioni. Le autorità del Paese non hanno rilasciato finora un bilancio ufficiale completo dei danni e delle vittime.

Reazioni e contrattacchi: la ritorsione iraniana

Teheran ha definito l’operazione «il grande test della storia» e ha annunciato una rappresaglia rapida e coordinata. Le autorità hanno lanciato sciami di droni e missili contro obiettivi israeliani e forze statunitensi nella regione.

Le Forze della Guardia rivoluzionaria hanno condotto attacchi distribuiti, con obiettivi che hanno incluso basi e infrastrutture americane in diversi Paesi del Golfo e oltre. Episodi significativi sono stati segnalati in Bahrain, Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. Le autorità non hanno ancora fornito un bilancio ufficiale completo dei danni e delle vittime; le fonti militari locali indicano tuttavia operazioni continue e un alto livello di allerta nella regione.

Pressione sulle difese e crisi logistica

La strategia iraniana ha previsto l’invio continuativo di lanciatori e droni a intervalli regolari. L’obiettivo militare era consumare le scorte di intercettori e mantenere sotto pressione le difese aeree israeliane.

La pressione operativa ha provocato interruzioni significative del traffico aereo commerciale su rotte critiche e un crollo temporaneo della connettività internet in aree chiave, con conseguente isolamento parziale del territorio. Le autorità locali segnalano difficoltà logistiche nella gestione di voli civili e delle comunicazioni; le operazioni militari restano tuttora attive e il livello di allerta rimane elevato.

Impatto sui civili e sul quadro internazionale

Dalla precedente fase operativa prosegue l’impatto diretto sui civili. In Israele si registrano vittime e danni materiali causati dai missili che hanno colpito insediamenti e aree urbane. Edifici risultano danneggiati e la popolazione è stata costretta a rifugiarsi. In Iran la popolazione ha vissuto panico, evacuazioni scolastiche e limitazioni dei servizi digitali. Sul piano diplomatico, gli alleati occidentali hanno avviato contatti intensi e alcune capitali hanno innalzato l’stato di allerta nelle proprie sedi nella regione.

L’Italia ha incrementato il monitoraggio istituzionale e le verifiche sulla sicurezza dei connazionali. Fin dalle prime ore si sono tenuti vertici di governo per valutare il possibile coinvolgimento delle forze italiane impegnate all’estero. Palazzo Chigi ha annunciato dialoghi con partner europei e regionali per cercare soluzioni diplomatiche volte a contenere l’escalation. Le operazioni militari restano attive e il livello di vigilanza rimane elevato, con ulteriori consultazioni politiche e tecniche previste nelle prossime ore.

Scenari futuri e rischi di diffusione del conflitto

Gli analisti ritengono che la rimozione di figure simboliche comporterebbe un impatto politico e mediatico rilevante, ma non necessariamente il collasso immediato del regime. La struttura istituzionale e la rete di supporto interne rendono probabile una reazione graduata piuttosto che un vuoto di potere improvviso. Il proxy regionali restano attori capaci di estendere la crisi. Il rischio di allargamento rimane elevato, in particolare lungo le rotte marittime come lo Stretto di Hormuz e verso infrastrutture militari straniere, con possibili ripercussioni energetiche e commerciali a livello globale.

In un contesto operativo ancora fluido, la priorità internazionale è ridurre la tensione attraverso canali diplomatici, tutelare i civili e mantenere operative le vie di comunicazione umanitarie. Sulla scena continuano operazioni e controoperazioni che alimentano un equilibrio instabile e ad alto rischio. Sono previste ulteriori consultazioni politiche e tecniche nelle prossime ore per valutare misure di de‑escalation e protezione dei corridoi umanitari.