Quello della lettura rappresenta una delle attività più benefiche per l’individuo in quanto stimola la mente, riduce lo stress, migliora la memoria, arricchisce il nostro bagaglio di conoscenze e migliora il livello di attenzione e di concentrazione.

Se non avete tempo di girare per le librerie o per le edicole alla ricerca del libro adatto a voi, rimane sempre la soluzione più comoda di sedervi dinnanzi al pc o di prendere in mano uno smartphone e acquistare online. A tal proposito, Amazon viene in vostro aiuto in quanto è la piattaforma più utilizzata per fare acquisti online, e tra le categorie più vendute, quella dei libri sicuramente si posiziona tra i primi posti. Inoltre, se sei cliente Prime, potrai ricevere il tuo ordine entro un giorno.

Nella sezione del sito, Amazon Offerte, si trovano tutte le migliori offerte a prezzi super competitivi e vantaggiosi, dove potete trovare articoli con sconti fino al 70%. Inoltre tramite l’acquisto online, non correrete il rischio di presentarvi in un punto vendita di libri e non trovare l’articolo che stavate cercando.

Di seguito riportiamo i libri più venduti, prima quelli di autori italiani poi quelli esteri, sulla piattaforma Amazon.



Libri del momento italiani

1)La casa delle voci. E’ la storia di Pietro Gerber, uno psicologo specializzato nell’ipnosi con dei bambini come pazienti. Essi hanno spesso vissuto eventi traumatici e sanno cose che tornano utili a polizia e magistrati per le loro indagini.

L’equilibrio si rompe quando gli viene raccomandata come paziente un’adulta a cui si ricollega il ricordo di un omicidio. E’ un libro avvincente e coinvolgente in tutti i suoi particolari descrittivi capaci di immedesimare il lettore nella storia la 100%. Un libro ideale per chi vuole estraniarsi dalla sua realtà per qualche momento.

2)Ninfa dormiente. Al centro di tutto c’è il male che viene analizzato in tutti i particolari da parte di Teresa Battaglia, un commissario polizia specializzato in profiling. Una donna che pone la sua attività lavorativa al centro di tutto, che mette tutta se stessa nelle mansioni che svolge ogni giorno in commissariato perché è animata dal forte desiderio di salvare chi ha più bisogno. E’ un romanzo ideale per chi ama il genere poliziesco e tutti i suoi intrighi.

3) Le otto montagne.

Questo romanzo racconta la storia di un ragazzino di città di nome Pietro, i cui genitori condividono la passione per la montagna dove si sono conosciuti e innamorati. Quando scoprono il paesino di Grana, ai piedi del Monte Rosa, sentono di aver trovato il posto giusto, e sarà proprio lì che Pietro trascorrerà le sue estati. Incontrerà anche Bruno, un suo coetaneo che si occupa del pascolo delle vacche. Inizieranno le esplorazioni e le avventure che rafforzeranno sempre di più il legame con l’ambiente montuoso. Un libro ideale per gli amanti della natura e per gli amanti della semplicità e genuinità.

Libri del momento esteri

1)Lo straniero.

Il protagonista è un impiegato che vive ad Algeri in uno stato di estraneità e indifferenza rispetto a tutto quello che lo circonda. L’equilibrio del romanzo viene rotto nel momento in cui vi è l’uccisione di un arabo da parte dell’ impiegato, che a seguito dell’atto viene immediatamente arrestato. Il romanzo rappresenta un classico della letteratura contemporanea, che è stato tradotto in ben 40 lingue e ne è stato fatto anche un film.

2) Il momento di uccidere. E’ la storia di un omicidio: Carl Lee Hailey, un uomo di colore la cui figlia viene violentata da due uomini bianchi, ubriachi e razzisti, uccide in preda ad una furia selvaggia questi due davanti a numerosi testimoni. La discussione in tribunale dura dieci giorni, e vede continui riferimenti al colore della pelle dell’accusato. E ‘ un libro molto impegnato che porta a fare delle riflessioni sulle disparità di trattamento da parte delle autorità politiche nei confronti dei suoi stessi cittadini.

3) La tua seconda vita comincia quando capisci di averne solo una. Il romanzo parla di Camille e di tutte le sfortune del mondo che sembrano toccare proprio lei. Ma un giorno viene aiutata da un uomo, Claude, che si presenta come “ambasciatore della felicità”, bramoso di offrire a Camille il suo aiuto. Lui le consiglia di svolgere ogni giorno un semplice esercizio come guardarsi allo specchio e farsi dei complimenti o ripercorrere le sensazioni di un momento felice. Il libro rappresenta uno strumento importante che porta a riflettere sul tema della felicità in una società che ci fa sentire sempre più annichiliti.

