I denti sensibili causano fastidio e dolore che è possibile trattare con i consigli e la soluzione migliore.

Molti soggetti, sia che mangino o bevano cose fredde o calde, avvertono subito fastidio e dolore ai denti. Il motivo principale sono i denti sensibili che possono essere trattati con alcuni rimedi e soluzioni particolarmente efficaci. Ecco quali sono e i benefici che apportano all’igiene orale della bocca.

Denti sensibili

Lo smalto e la dentina sono tessuti che tendono a proteggere la polpa in seguito a stimoli termici esterni. Lo smalto è la parte esterna, mentre la dentina lo strato interno. Con il passare del tempo, lo smalto tende ad assottigliarsi e non riesce a proteggere nel modo migliore la dentina, portando così a una sensibilità dentale che causa particolare fastidio e dolore nei soggetti che ne sono colpiti.

I denti sensibili fanno fatica a tollerare sia cose fredde che calde, ma anche alimenti particolarmente acidi o dolci oppure l’aria fredda, e tutto ciò è sintomo di particolare dolore.

Una sensazione dolorosa e fastidiosa che si manifesta in uno o più denti. Il dolore si avverte, non solo a contatto con alimenti particolarmente freddi o caldi, ma anche spazzolando i denti in modo deciso.

La sensibilità dentale è anche un sintomo di altre patologie, quali la carie, la gengivite e la pulpite. Se si tratta di un disturbo non guaribile in poco tempo, bisogna rivolgersi a un esperto del settore per capire come fare e i rimedi migliori da adottare. Una condizione e un disturbo che colpisce soprattutto le donne rispetto agli uomini con i soggetti al di sotto dei 55 anni maggiormente colpiti.

Una ipersensibilità ai denti che si manifesta anche intorno ai 20 anni e colpisce sia i canini che i premolari.

Il dolore si presenta in modo molto acuto, ma rapido, ma può ritornare in seguito a un elemento scatenante e preoccupante. Non bisogna sottovalutarlo, ma è importante tenerlo sotto controllo, onde evitare altri problemi relativi all’igiene orale.

Denti sensibili: consigli

Chi ha i denti particolarmente sensibili, deve prestare attenzione alla propria igiene orale. Ecco alcuni consigli e suggerimenti pratici per migliorare questa situazione. Prima di tutto, si consiglia di non consumare alimenti o bevande che siano troppo fredde o calde, neanche cibi acidi o dolci. Bisogna anche fare attenzione a quando spazzolate i denti. Fatelo in modo delicato e non troppo violento in quanto si rischia di rovinare l’abrasione dei denti.

Pulite i denti facendo movimenti rotatori dal basso verso l’alto.

Si consiglia di usare spazzolini con setole morbide e medie. Oltre allo spazzolino e al dentifricio, non dimenticate di usare il filo interdentale muovendolo in su e giù. Per chi ha denti sensibili, si consiglia di usare un dentifricio adatto a questo scopo per isolare il nervo e formare in questo modo una barriera protettiva.

Bisogna lavarsi i denti ogni volta dopo che si terminato di mangiare. Nel caso abbiate consumato alimenti o bevande particolarmente acide, aspettate un attimo prima di passare all’igiene orale in quanto gli acidi possono danneggiare lo spazzolino se si usa subito lo spazzolino. Oltre a lavare i denti dopo i pasti, lavateli anche prima soprattutto se state per consumare alimenti acidi quali yogurt, vino, succhi, ecc.

Sottoponetevi a controlli regolari dall’esperto del settore almeno due volte all’anno seguendo ogni indicazione che vi fornisce per la cura dell’igiene orale. Molti esperti consigliano di optare per uno spazzolino elettrico anziché manuale e un dentifricio a base di potassio e fluoro per il cavo orale.



