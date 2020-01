Dormire con il reggiseno fa male? Consigli e rimedi

Scopriamo insieme perché non si dovrebbe dormire con il reggiseno, quali possono essere i rischi per la salute e dove acquistare il modello migliore.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, se dormire con il reggiseno fa male, quali sono i pareri delle donne ed, eventualmente, quali sono le alternative. In base alle esigenze e le necessità personali e, ovviamente, anche in base al modello di reggiseno, alcuni di questi possono essere indossati anche quando si va a letto, per non rinunciare al comfort neppure quando si dorme.

Dormire con il reggiseno

Di tanto in tanto, sarà capitato di addormentarsi con il reggiseno addosso. Magari, dopo una giornata di lavoro lunga e faticosa, vi sarà capitato di andare a bere con le vostre amiche e rientrare in casa molto più tardi del solito. Risultato? Siete stanche morte e non avete voglia di lavarvi i denti (succede), struccarvi (non dovrebbe succedere, ma può succedere), vi addormentate con il reggiseno addosso.

Il dilemma che accomuna molte donne è se dormire con il reggiseno fa male ed, eventualmente, quali potrebbero essere gli eventuali rischi.

Nel paragrafo che segue, cercheremo di capire insieme se dormire con il reggiseno addosso sia controproducente o meno ed, eventualmente, cercheremo di capire anche quale modello di reggiseno sia migliore, non solo in termini di resa e qualità, ma anche per l’effettiva possibilità di dormire con il reggiseno addosso perché, se da un lato, esperti e donne ritengono che dormire con il reggiseno sia controproducente, dall’altro, sono molte le donne che si sentono più ad agio con il reggiseno anche di notte ed altrettanto numerosi gli esperti che ritengono che dormire con il reggiseno addosso non sia un rischio per la salute.

Dormire con il reggiseno: controindicazioni

È sufficiente anche fare solo una ricerca sul web per scoprire tutti i miti che ruotano attorno al reggiseno e le conseguenze per la salute se lo si indossa anche per andare a letto.

Il mito più consueto è quello secondo cui indossare il reggiseno di notte aumenterebbe il rischio di cancro. Nessuno di questi miti, almeno sino ad oggi, trova conferma in qualche prova scientifica e, allo stesso tempo, la maggior parte degli esperti, ritiene che una simile ipotesi non potrà mai trovare conferma nella realtà.

Qual è, dunque, la verità? Semplicemente, gli esperti ritengono che sia preferibile dormire senza reggiseno per evitare che il seno sia compresso durante il sonno, lasciargli la possibilità di respirare e il tempo necessario alla pelle per rigenerarsi. Dormire senza reggiseno, infatti, vuol dire favorire una corretta circolazione linfatica, di conseguenza, prevenire il rischio di contrarre patologie che sono legate ad una cattiva circolazione linfatica.

Sono numerose le ragioni per cui una donna potrebbe decidere di dormire con il reggiseno o senza reggiseno.

Basti solo pensare che, la maggior parte delle donne ignora, persino, la possibilità che dormire con il reggiseno possa essere controproducente per la sua salute. Per concludere, dunque, è sicuro affermare che la scelta di andare a letto con il reggiseno o senza reggiseno sia una prerogativa esclusiva della donna, sulla base delle proprie esigenze e necessità. Tuttavia, dormire senza reggiseno è preferibile e raccomandato dagli esperti.



Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.