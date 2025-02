Scopri le nuove offerte per le località sciistiche abruzzesi e le misure per il turismo

Un’offerta imperdibile per gli amanti della neve

Con l’arrivo della stagione invernale, le località sciistiche abruzzesi si preparano a ricevere un numero crescente di turisti. Tra le offerte più allettanti, spicca quella di nove euro e novanta per una giornata sulla neve, proposta dai promotori delle gite low cost. Questa iniziativa mira a rendere accessibili le meraviglie della montagna a un pubblico più vasto, attirando visitatori da diverse regioni, in particolare dalla Campania.

Il richiamo di Ovindoli e Roccaraso

Roccaraso, già nota per le sue piste ben attrezzate, ha visto un massiccio afflusso di turisti, ma l’attenzione si è spostata anche su Ovindoli. L’influencer napoletana Rita De Crescenzo ha suggerito questa località come meta alternativa, aumentando l’interesse per le sue piste. Tuttavia, la De Crescenzo ha successivamente cambiato rotta, invitando i suoi follower a Viterbo per la raccolta dei tulipani. Nonostante ciò, Ovindoli continua a mantenere alta l’attenzione, con molti che considerano questa località come un’opzione valida per le gite sulla neve.

Misure per gestire il turismo

Le autorità locali, per gestire l’afflusso di turisti, hanno introdotto misure restrittive simili a quelle adottate a Roccaraso. Fino al 2 marzo, il numero di bus turistici ammessi è limitato a 70 al giorno per Roccaraso, mentre per Ovindoli è stato fissato un tetto di 35 veicoli, di cui solo 20 possono accedere al tratto della Magnola, vicino agli impianti sciistici. Queste misure sono state implementate per garantire una fruizione sostenibile delle risorse naturali e per evitare il sovraffollamento delle piste, preservando così l’esperienza degli sciatori e la qualità del servizio offerto.