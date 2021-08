Olimpiadi: Azzi, 'ora gerarchie olimpiche si azzerano, si riparte'

Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – "Non vediamo l'ora, dopo aver fatto tutte le riflessioni del caso, di ripartire con l'attività internazionale e di dare spazio a quei giovani che sono subito dietro le prime squadre e che se avessero avuto un percorso normale dell'attività internazionale avrebbero anche potuto essere qui e modificare l'assetto delle squadre.

Ci sono elementi di valore che dovremmo buttare nella mischia. Da domani le gerarchie olimpiche si azzerano, tutto quell'assetto che si era definito non vale più, si riparte tutti". Lo ha detto il presidente della federscherma Paolo Azzi tracciando un bilancio della spedizione a Tokyo 2020 dopo l'assenz di un oro ma cinque medaglie totali: 3 argenti e 2 bronzi. "Anziani e giovani spero avranno la possibilità di misurarsi in una stagione normale di attività e lì ognuno potrà mettersi in luce.

Si riparte con un movimento che è vivo e dobbiamo guardare avanti nei tre soli anni che ci separano dal prossimo appuntamento olimpico", conclude Azzi guardando a Parigi 2024.