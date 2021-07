Olimpiadi: Camila Giorgi, 'Giochi esperienza bellissima non ho rimpianti'

Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) – "E' stata una esperienza bellissima, ci siamo divertite tantissimo con la Garbin ed è completamente diverso stare alle Olimpiadi, una cosa che ho sempre sognato". Sono le parole di Camila Giorgi a Casa Italia dopo la sconfitta ai quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo 2020 con Karolína Plíšková.

"Ho giocato una partita con le mie occasioni ma non ne ho approfittato, ho fatto scelte sbagliate. Un match che mi è sfuggito", ha aggiunto a Radio Rai la Giorgi. "Faceva un caldo allucinante ma per tutti era uguale e non è una scusa. Arrivare dalla Svizzera che faceva freddo e pioveva era molto diverso, ma ero qui per provare a vincere una medaglia e non ho rimpianti. Non avevo molta continuità ma ora è diverso e sto giocando anche meglio".