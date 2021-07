Olimpiadi: Di Francisca (oro Londra 2012), 'fioretto in difficoltà, pronta a dare una mano'

Roma, 26 lug. – (Adnkronos) – "Se si è mancato il podio dopo 33 anni un motivo ci sarà. Siamo nel bel mezzo di un ricambio generazionale ma di sicuro la qualità delle nostre ragazze è peggiorata. C'è un problema non solo nel fioretto femminile ma in tutta la scherma italiana e non sarà facile risolverlo.

Da qua a Parigi servirà tanto lavoro. Io sono pronta a dare una mano, la passione è ancora tanta".

La campionessa olimpica nel fioretto sia individuale che a squadre di Londra 2012 Elisa Di Francisca commenta così all'Adnkronos il momento difficile del fioretto femminile italiano per la prima volta dal 1988 fuori dal podio olimpico. "Vediamo la prova a squadre ma anche in caso di successo non vorrebbe dire che va tutto bene -sottolinea la campionessa jesina, ritiratasi lo scorso anno-.

Qualche anno fa avevamo 4 fiorettiste tra le prime 6-7 al mondo, ora ce ne sono solo due tra le prime venti".