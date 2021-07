Milano, 23 lug. (askanews) – La First Lady statunitense Jill Biden arriva al Palazzo Imperiale di Tokyo per un incontro con l’imperatore del Giappone Naruhito, e per assistere alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici 2020 di Tokyo.

La signora Biden è una dei pochi vip alle Olimpiadi più travagliate della storia moderna, finalmente aperte a Tokyo, mentre lottano per scrollarsi di dosso le paure del virus dopo un rinvio di un anno e un accumulo di scandali e controversie.