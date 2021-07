Olimpiadi: Lamberti, (ex campione mondo nuoto), 'Paltrinieri andato oltre suoi limiti con cuore e coraggio'

Tokyo, 29 lug. – (Adnkronos) – "Ha nuotato con cuore e coraggio andando oltre i suoi limiti attuali dovuti alla condizione non ottimale per la mononucleosi che lo ha colpito a poco più di un mese dalle Olimpiadi, in una fase cruciale della preparazione.

Non doveva dimostrare niente a nessuno perché i suoi risultati degli ultimi dieci anni sono strepitosi ma è riuscito ad aggiungere un'altra medaglia, forse la più bella, alla sua ricca collezione. Davvero complimenti". L'ex campione del mondo e primatista mondiale dei 200 stile libero Giorgio Lamberti commenta così all'Adnkronos la medaglia d'argento di Gregorio Paltrinieri ai Giochi di Tokyo negli 800 stile libero.

"Dopo averlo visto in batteria qualificarsi per il rotto della cuffia con l'ottavo tempo non mi sarei mai immaginato una prova così -prosegue Lamberti-.

Invece oggi ha tirato fuori dal cilindro una prova da campione con una gara delle sue tutta all'attacco peccato per l'americano che lo ha bruciato nell'ultima vasca ma sappiamo che a Gregorio manca lo sprint finale. Comunque va benissimo così penso che lui avrebbe firmato per l'argento prima della finale".