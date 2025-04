La dinamica dell’omicidio

La tragica morte di Vladimir Topjana, un autista di 43 anni, ha scosso la comunità di Cordenons, in provincia di Pordenone. L’episodio è avvenuto domenica notte all’esterno di un bar a Fontanafredda, dove un litigio tra il padre di famiglia e un altro uomo ha preso una piega fatale. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo di pistola che ha colpito Topjana è stato esploso a bruciapelo, causando ferite mortali alla testa. L’autopsia, condotta dal medico legale Antonello Cirnelli, ha confermato che il proiettile ha provocato gravi lesioni cerebrali, rendendo il colpo fatale.

Le indagini e gli arresti

Le indagini hanno portato all’arresto di Roger Shota, 34 anni, accusato di aver sparato, e di suo padre Pren, 66 anni, che si trovava con lui durante il litigio. Entrambi sono residenti a Sacile e sono stati arrestati dopo che si sono allontanati dalla scena del crimine. La polizia ha ricostruito i momenti concitati che hanno preceduto la sparatoria, evidenziando come il primo colpo, sparato all’addome di Topjana, non fosse mortale. Tuttavia, il secondo colpo, che ha colpito la tempia sinistra, ha avuto conseguenze devastanti.

Le conseguenze di un litigio

Questo tragico evento solleva interrogativi sulla violenza che può scaturire da conflitti apparentemente banali. La comunità di Cordenons è in stato di shock, e molti si chiedono come sia possibile che un litigio possa degenerare in un omicidio. La sparatoria ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di interventi più incisivi per prevenire episodi di violenza. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e promettono di fare chiarezza su quanto accaduto, mentre la famiglia di Topjana piange la perdita di un padre e marito.