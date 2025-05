Un intervento tempestivo dei carabinieri

La notte scorsa, un drammatico episodio ha scosso la comunità di Settala, un comune in provincia di Milano. I carabinieri sono stati chiamati d’urgenza dalla figlia di 10 anni di una coppia, che ha segnalato che il padre stava aggredendo la madre. Questo allerta ha portato i militari a intervenire prontamente, scoprendo una scena tragica all’interno di un appartamento al terzo piano di un condominio.

Il ritrovamento del corpo

All’arrivo, i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita della donna, una 43enne, con evidenti segni di violenza, tra cui diverse ferite da taglio. La situazione ha immediatamente sollevato preoccupazioni non solo per la vittima, ma anche per la bambina, che fortunatamente è rimasta illesa. La piccola è stata affidata a un parente, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Arresto e accuse

Il marito, un uomo di 50 anni di origine marocchina, è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato. Attualmente si trova nel carcere di San Vittore, in attesa di ulteriori sviluppi legali. Le indagini continuano, con i carabinieri che stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire i momenti precedenti al tragico evento. Questo caso ha riacceso il dibattito sulla violenza domestica, un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso nella società.