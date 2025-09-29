L'esito della tac ha rivelato come è stata uccisa la 33enne di Castelsardo nella notte tra l'11 e il 12 settembre scorsi.

E’ arrivato l’esito della Tac che ha rivelato come è stata uccisa Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo, nella notte tra l’11 e il 12 settembre scorsi da Emanuele Ragnedda, reo confesso.

Omicidio Cinzia Pinna: Ragnedda ha avuto dei complici?

Si continua a indagare sull’omicidio di Cinzia Pinza, la 33enne di Castelsardo uccisa nella notte tra l’11 e il 12 settembre scorsi nello stazzo di Conza Estosa, nella campagne tra Palai e Arzachena, in Sardegna.

Emanuele Ragnedda ha confessato di aver ucciso la donna, ma si indaga per capire se il 26enne abbia o meno avuto dei complici. Ancora infatti non si trovano gli effetti personali della vittima, compreso il cellulare. Al momento le attenzioni degli investigatori sono nei confronti di una donna, amica stretta dell’assassino, in quanto frequentava spesso al tenuta dell’imprenditore. Potrebbe essere stata proprio lei ad aiutare Ragnedda a ripulire il casolare dalla macchie di sangue e di spostare il divano dove Cinzia Pinza sarebbe stata spostata dopo l’omicidio. Intanto l’esito della Tac ha rivelato come è morta la 33enne.

Omicidio Cinzia Pinna, la tac svela come Ragnedda l’ha uccisa: l’esito choc

Stamane è stata eseguita la prima parte della tac sul corpo di Cinzia Pinna, la 33 enne uccisa da Emanuele Ragnedda. Gli esami eseguiti a Sassari dal medico legale Salvatore Lorenzoni hanno evidenziato un foro di proiettile sul viso, all’altezza del naso. Il consulente Ernesto D’Aloja, nominato dall’avvocato difensore Luca Montella, ha confermato una cavità compatibile con il proiettile esploso da una pistola semiautomatica. Il proiettile non è stato trovato perché avrebbe trapassato il viso della donna. Nei prossimi giorni saranno eseguito nuovi esami, poi sarà fissata l’autopsia.