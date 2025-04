Il dramma di una vita spezzata

Il caso di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, una donna di 40 anni assassinata a Milano, continua a suscitare indignazione e tristezza. La sua morte, avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, ha messo in luce non solo la brutalità del crimine, ma anche le difficoltà legate alla sepoltura della vittima. Nonostante l’autopsia sia stata effettuata il 6 marzo e il nulla osta della Procura di Milano sia stato rilasciato, la salma non è ancora stata trasferita in El Salvador, suo paese d’origine. La zia della vittima e il console si sono attivati per il rimpatrio, ma ostacoli economici e burocratici hanno finora impedito il compimento di questo atto di dignità.

Le circostanze dell’omicidio

Le indagini hanno rivelato dettagli agghiaccianti sulla dinamica dell’omicidio. Jhoanna sarebbe stata picchiata e soffocata dal compagno, Pablo Gonzalez Rivas, nel loro appartamento a Milano. Dopo aver commesso il delitto, l’uomo ha nascosto il corpo in un borsone da palestra, gettandolo successivamente nell’Adda, dove è stato ritrovato solo il 2 marzo da alcuni pescatori. Gonzalez Rivas ha tentato di giustificare il suo comportamento, affermando che la morte fosse avvenuta durante un gioco erotico, ma le prove raccolte dai carabinieri del Nucleo investigativo, sotto la direzione della pm Alessia Menegazzo, raccontano una storia ben diversa.

Un processo in arrivo

Le autorità stanno preparando il terreno per un processo con rito immediato per Gonzalez Rivas, accusato di omicidio volontario aggravato. Le indagini hanno anche rivelato che l’uomo aveva una relazione parallela con un’altra donna in El Salvador e aveva già pianificato di farla trasferire a Milano. Questo elemento aggiunge un ulteriore strato di complessità al caso, suggerendo che l’omicidio possa essere stato motivato da gelosia o da un desiderio di liberarsi di Jhoanna. La Procura, dopo aver esaminato le ultime relazioni, è pronta a procedere, ma il dolore e la sofferenza della famiglia di Jhoanna rimangono palpabili, in attesa di giustizia.