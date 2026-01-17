Le previsioni meteo per il fine settimana e l'inizio della prossima. Grande protagonista il ritorno del freddo.

Le previsioni meteo sono destinate a cambiare nuovamente alle porte sul nostro paese uno scenario che permetterà di vivere in prima persona il clima invernale con temperature ben al di sotto delle medie stagionale, servirà quindi coprirsi bene per non subirlo. Scopriamo quando è previsto il suo arrivo.

Le previsioni meteo per il fine settimana

Prima di addentrarci nello scenario futuro che vivremo sulla penisola è bene vedere e scoprire cosa accadrà sullo stivale in questo fine settimana.

In questo fine settimana non sono previsti particolari colpi di scena, al nord prevarrà il clima nuvoloso con piogge continue sulle alpi Piemontesi. Al centro persisterà la nuvolosità nella zona adriatica con leggeri episodi di pioggia, sereno nelle restanti zone. Al sud e sulle isole il cielo sarà coperto con alcuni episodi di precipitazioni seppur di debole intensità.

Freddo siberiano, arrivo a breve

Il freddo siberiano arriverà in Italia a partire dall’inizio della prossima settimana, come suggerito dal Centro Meteo Italiano e riportato da SkyTG24.

La circolazione di aria fredda in arrivo dal nord Africa interesserà il mediterraneo centro occidentale. Previste precipitazioni su Calabria e Sicilia, anche in qualità di nubifragio.

Le temperature subiranno un brusco calo rispetto alle medie di questa settimana appena conclusa, che hanno visto superare di gran lunga lo 0 termico. La neve arriverà a quote basse, area interessata il medio-adriatico.