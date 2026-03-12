Operazione Epic fury: Trump proclama vittoria in un'ora

La proclamazione di vittoria pronunciata da Donald Trump durante un comizio in Kentucky ha riacceso il dibattito internazionale: secondo il presidente, l’operazione militare soprannominata Epic fury si è conclusa con un successo in appena un’ora. Il messaggio, rilanciato il 11 marzo 2026, mescola toni trionfalistici e richiami alla vendetta per le vittime statunitensi: «Abbiamo dovuto fare un’escursione… per liberarci di gente molto malvagia», ha detto Trump, rivendicando la neutralizzazione di minacce dirette verso paesi regionali. In questa narrativa il presidente sostiene che l’Iran aveva intenzioni espansionistiche e che ora «non ha idea di cosa è capitato loro». In parallelo emergono reazioni politiche, valutazioni di intelligence e un uso deliberato della comunicazione digitale per modellare la percezione pubblica.

Le parole di Trump e il profilo dell’operazione

Nel discorso il presidente ha enfatizzato il nome dell’operazione: Epic fury, «un nome bellissimo, solo se vinci», ha osservato, sottolineando che la vittoria legittima l’appellativo. La retorica include l’accusa che l’Iran avrebbe «voluto conquistare il Medio Oriente» e che aveva «ucciso la nostra gente», argomentazioni usate per giustificare gli attacchi. Tra gli elementi che accompagnano l’azione militare c’è anche la rivendicazione di avere spinto Teheran a rivedere piani offensivi verso paesi vicini, secondo quanto riferito dallo stesso presidente su piattaforme amiche. Questo quadro è accompagnato da una strategia comunicativa pensata per un impatto immediato sui media e sui social: la guerra diventa così anche un prodotto narrativo, strutturato per influenzare opinione pubblica interna ed estera.

Obiettivi dichiarati e implicazioni strategiche

Gli obiettivi ufficiali della Casa Bianca appaiono ambiziosi: dalla limitazione delle capacità militari iraniane al più complesso obiettivo di un cambio di regime sotto supervisione. Tuttavia, un dossier del National Intelligence Council completato prima dell’avvio delle operazioni sottolineava come un rovesciamento della leadership iraniana fosse ritenuto improbabile anche in caso di attacco su vasta scala. Tale valutazione segnala un divario tra la retorica politica e le analisi tecniche, evidenziando che i meccanismi interni della Repubblica islamica sono stati progettati per garantire continuità anche dopo la rimozione di figure apicali. Il documento ha sollevato dubbi sulla fattibilità pratica del rimodellamento politico attraverso la sola forza militare.

La reazione della Spagna e il divario europeo

Madrid ha adottato una posizione netta: No alla guerra è la sintesi ripetuta dal governo guidato da Pedro Sánchez, che ha deciso di negare l’utilizzo delle basi spagnole per operazioni estranee agli accordi bilaterali e alla Carta delle Nazioni Unite. In concreto, la misura ha costretto circa quindici aerei americani a trasferirsi verso altre basi Nato. La scelta di non consentire l’uso di Morón de la Frontera e Rota deriva anche da una volontà di marcare distanza rispetto a una strategia che ricorda l’impegno spagnolo del 2003 nella guerra in Iraq, oggi avvertito come errore storico.

Costi economici e posizioni europee

La mossa di Madrid ha suscitato critiche interne e apprezzamenti dall’opinione pubblica; sul piano economico il governo spagnolo è già al lavoro su contromisure: l’anno precedente le esportazioni verso gli Stati Uniti erano diminuite dell’8% mentre le importazioni erano salite del 7%, con uno scambio complessivo modesto (poco più del 4% delle esportazioni totali rivolte agli Usa). I settori più esposti sono olio d’oliva, vino, macchinari e materiale elettrico. Le preoccupazioni principali riguardano l’aumento dei prezzi dell’energia, il possibile ritorno a politiche monetarie restrittive da parte della Bce e l’effetto sui tassi dei mutui casa, fattori che possono trasformare uno shock internazionale in un problema interno di reddito e occupazione.

La guerra di immagini e il ruolo della comunicazione

Parallelamente agli aspetti militari e diplomatici, è emerso con forza un nuovo approccio comunicativo: quello che molti osservatori chiamano meme war. La campagna della Casa Bianca e del Pentagono ha incluso clip che mescolano riprese reali, sequenze tratte da videogame e riferimenti alla cultura pop per promuovere le operazioni sugli spazi digitali. Questo tipo di contenuti non è sempre spontaneo: molte produzioni sono curate o amplificate dagli stessi apparati istituzionali per controllare la narrazione e mobilitare il pubblico. L’uso di filmati non autorizzati, come la clip tratta da Tropic Thunder, ha sollevato proteste pubbliche, tra cui quella dell’attore Ben Stiller che ha chiesto la rimozione del materiale.

Implicazioni etiche e operative

La commistione di propaganda digitale e operazioni militari pone questioni etiche sul modo in cui la guerra viene raccontata e venduta ai cittadini: trasformare attacchi reali in prodotti virali semplifica la complessità del conflitto e può avere effetti distorsivi sulla percezione delle vittime e delle conseguenze a lungo termine. Allo stesso tempo, le valutazioni dell’intelligence rimangono un banco di prova cruciale: se il National Intelligence Council ritiene improbabile un cambio di leadership, allora la strategia politica dovrebbe confrontarsi con limiti concreti e alternative diplomatiche meno costose in termini umani e strategici.

Un percorso incerto

Il contrasto tra proclami pubblici, posizioni degli alleati europei e analisi tecniche crea un quadro complesso in cui decisioni sul terreno, ricadute economiche e guerra dell’informazione si intrecciano. In questo contesto, la reazione di governi come quello spagnolo e le analisi degli organismi di intelligence rappresentano elementi chiave per capire la direzione futura delle politiche estere e delle strategie di sicurezza internazionale.