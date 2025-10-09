Nel 2027 ci saranno le elezioni politiche e non è troppo presto per pensarci e cominciare con le varie strategie. Ecco la mossa di Giorgia Meloni contro il campo largo a sinistra.

Giorgia Meloni, la dura mossa contro la sinistra

L’obiettivo è quello delle elezioni politiche del 2027 e, Forza Italia, sta infatti lavorando per la riforma elettorale.

Il partito di Giorgia Melini crede infatti che sia il modo migliore per consolidare la maggioranza e puntare quindi a un secondo mandato. Ospite a “Porta a Porta“, la Meloni aveva detto: “io non sono contro una riforma elettorale”, ipotizzando anche l’inserimento del nome del premier sulla scheda stessa, aggiungendo però: “tanto vale che si decida di fare qualcosa immaginando quello che può accadere dopo.”

Giorgia Meloni: il piano di Fratelli D’Italia

L’obiettivo è quello del secondo mandato nel 2027, Giorgia Meloni e Fratelli D’Italia stanno già pensando alle prime strategie per avere la maggioranza. L’idea per la riforma elettorale è quella di inserire nella scheda il nome del premier e di superare i collegi uninominali. Il centrosinistra, in questo modo, sarebbe in difficoltà, in quanto dovrebbero scegliere subito chi guiderà la coalizione: Giuseppe Conte? Ellis Schlein? Qualcun altro? Gli equilibri del campo largo potrebbero così sgretolarsi.