L’ora legale sta per tornare a far capolino sui nostri orologi, difatti manca sempre meno al weekend che cambia il nostro ritmo circadiano e ci avvicina all’estate. Scopriamo difatti quando entrerà in vigore l’ora legale per il 2026 e perché vengono spostate le lancette rispetto all’ora solare.

Perchè si utilizza ancora l’ora legale?

L’ora legale viene ancora utilizzata nei paesi europei per un obiettivo ben preciso: sfruttare le ore di maggior esposizione solare difatti cambiando l’ora le giornate si allungano permettendo maggiori attività e diminuendo l’impatto energetico.

Sull’ora legale si è aperto un dibattito in Europa, difatti è dal 2019 che si ipotizza che questa possa venir abolita ma sino ad oggi non ci sono stati cambiamenti in tal senso e si rispetta quella che ormai viene definita una tradizione.

Le date cambiano ogni anno, facendoci credere che il cambiamento sia più vicino o lontano rispetto al passato ma in realtà non è così. Il meccanismo è lo stesso, difatti accade l’ultima domenica del mese di marzo.

Quando si passa all’ora legale nel 2026

Il passaggio all’ora legale avverrà per quest’anno l’ultimo fine settimana di marzo che cadrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo.

Il passaggio sarà dalle 02:00 attuali alle 03:00 dell’ora legale. Si dormirà un’ora in meno ma le giornate saranno più lunghe.

Il cambio dell’ora è automatico sui dispositivi tecnologici di ultima generazione, più complicato su sveglie e orologi ma anche per questi dispositivi si tratta di un processo relativamente semplice.

L’ora legale sarà in vigore dall’ultima domenica di marzo sino all’ultima domenica di ottobre, quando tornerà nuovamente l’ora solare.