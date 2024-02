Ordini infermieri, 'grazie Allevi, sempre al fianco di chi ha bisogno di noi'

Milano, 8 feb. (Adnkronos Salute) - "Il talento di medici e infermieri omaggiato a Sanremo 2024 da un talento come Giovanni Allevi. Grazie per le parole e le note risuonate stasera dall'Ariston. Saremo sempre al tuo fianco e a quello di chiunque abbia bisogno di cura". Così su ...

Milano, 8 feb. (Adnkronos Salute) – "Il talento di medici e infermieri omaggiato a Sanremo 2024 da un talento come Giovanni Allevi. Grazie per le parole e le note risuonate stasera dall'Ariston. Saremo sempre al tuo fianco e a quello di chiunque abbia bisogno di cura". Così su X la Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi), commentando l'intervento del maestro, ieri sera a Sanremo, tornato a esibirsi al pianoforte dopo quasi 2 anni di assenza dalle scene per un mieloma multiplo che lo ha colpito e contro il quale lotta.