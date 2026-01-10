Oreshnik: l'attacco missilistico della Russia e le sue implicazioni geopolitiche

Recentemente, la Russia ha compiuto un attacco missilistico con il missile Oreshnik in Ucraina, vicino al confine con l’Unione Europea, suscitando preoccupazioni tra i leader occidentali. Questo evento avviene in un momento critico, dopo che i negoziatori statunitensi ed europei hanno presentato un piano di mantenimento della pace per il dopo guerra in Ucraina.

Il missile, capace di trasportare testate nucleari, è stato utilizzato per la seconda volta in combattimento, colpendo un’infrastruttura nella regione di Lviv. Secondo gli esperti, l’attacco rappresenta più di un semplice colpo militare: è un chiaro messaggio politico da parte del presidente russo Vladimir Putin.

Obiettivi e reazioni internazionali

Il governo russo ha giustificato l’attacco come risposta a un presunto attacco drone che avrebbe mirato alla residenza di Putin nel dicembre scorso. Tuttavia, molti analisti ritengono che l’azione sia stata principalmente progettata per intimidire non solo l’Ucraina, ma anche i suoi alleati europei. Cyrille Bret, esperto di Russia presso l’Istituto Montaigne di Parigi, afferma che Putin sta cercando di comunicare con l’Occidente, tentando di mostrare la vulnerabilità dell’Europa mentre essa sviluppa le proprie capacità di difesa aerea.

Un attacco con un messaggio

La scelta di colpire una località così vicina ai confini europei dimostra l’intenzione di inviare un messaggio chiaro agli Stati membri dell’UE. Etienne Marcuz, associato presso la Fondazione per la Ricerca Strategica, ha sottolineato che l’attacco ha un impatto psicologico molto più forte che non operativo. L’uso del missile Oreshnik, che viaggia a velocità ipersoniche e dovrebbe essere inafferrabile, deve essere visto come una mossa per riaffermare la potenza russa in un momento di difficoltà geopolitica.

Le implicazioni per la sicurezza europea

Il sindaco di Lviv, Andriy Sadovy, ha descritto l’attacco come una nuova minaccia non solo per l’Ucraina, ma per la sicurezza dell’intera Europa. Le reazioni dei leader europei, tra cui quelle dei capi di stato di Francia, Germania e Regno Unito, sono state di condanna, definendo l’azione russa come “escalatoria e inaccettabile”.

In questo contesto, la comunità internazionale deve affrontare la questione se la Russia stia utilizzando il missile Oreshnik come un arma psicologica piuttosto che un semplice strumento di distruzione fisica. L’analista militare Mick Ryan osserva che l’uso di questo missile rappresenta un segnale di un leader preoccupato, piuttosto che di uno sicuro della vittoria. La sua mossa indica che la Russia sta lottando per mantenere la sua influenza oltre i propri confini.

Costi e benefici dell’uso del missile Oreshnik

Il costo dell’operazione non può essere trascurato. Timothy Ash, economista focalizzato sul mercato emergente russo, ha messo in evidenza che, nonostante l’efficacia del missile, il danno reale inferto dall’attacco è stato limitato. L’analisi costi-benefici suggerisce che l’impiego di armi così costose in un contesto come quello ucraino non ha senso strategico. Potrebbe essere più un esercizio di pubbliche relazioni per segnalare il malcontento della Russia rispetto agli sviluppi globali.

In conclusione, l’attacco con il missile Oreshnik non è solo un’azione militare, ma una manovra diplomatica mirata a destabilizzare l’unità europea e a riaffermare la potenza russa. Con il conflitto che continua e le tensioni internazionali in aumento, il futuro della sicurezza europea rimane incerto.