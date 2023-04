Dopo la finale del GF Vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno finalmente trascorso la prima notte insieme. Com’è andata? Entrambi sono apparsi parecchio soddisfatti delle prime ore senza telecamere.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: prima notte insieme dopo il GF Vip

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono ritrovati subito dopo la finale del GF Vip e, finalmente, hanno potuto trascorrere la prima notte insieme. La bella venezuelana non si aspettava di trovare il veneto fuori da Cinecittà e quando l’ha visto non ha potuto fare altro che saltargli addosso.

Le prime parole di Oriana sulla notte con Daniele

A raccontare com’è andata la prima notte insieme è stata la stessa Oriana. Con una serie di Instagram Stories, la Marzoli si è mostrata ancora a letto con Daniele e ha dichiarato:

“È incredibile, sono le 9 e un quarto e ancora non siamo andati a dormire. Abbiamo parlato ci siamo abbracciati, baciati. Daniele è molto tenero, che carino”.

Oriana e Daniele: gli Oriele esistono davvero

Da quando si sono riabbracciati, Oriana e Daniele non si sono più separati. Stanno trascorrendo più tempo possibile insieme, in modo da conoscersi come non hanno potuto fare davanti alle telecamere. I fan, quindi, possono stare tranquilli: gli Oriele esistono davvero.