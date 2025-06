Orietta Berti e Fabio Rovazzi hanno deciso di tornare a collaborare per una nuova hit estiva che uscirà a breve nei principali store musicali, tuttavia il progetto è ancora lontano dal concludersi e questo rallentamento non è stato gradito dalla Berti che non ha perso occasione per alzare i toni con il cantante.

Orietta Berti e Rovazzi, insieme per una nuova canzone

Orietta Berti e Rovazzi hanno deciso di collaborare nuovamente per un nuovo singolo realizzato insieme al gruppo musicale I f**kyourcliche ed il titolo però non è ancora stato annunciato.

Difatti Orietta Berti in un’intervista al Corriere della Sera ha svelato che il singolo sarebbe dovuto già uscire ma ciò non è stato possibile perchè Rovazzi era in vacanza in Thailandia e quindi il videoclip è stato posticipato.

Litigata in diretta streaming

Orietta Berti è stata di recente ospite di una diretta su Twitch de Il Rosso alla quale era presente anche Rovazzi. Berti infatti ha spiegato la propria versione dei fatti, accusando il rapper del fatto che il video fosse stato posticipato per la sua assenza.

Rovazzi ha ribattuto convinto delle sue ragioni oltre a puntualizzare di non aver firmato alcun contratto per la canzone quindi di non aver dei vincoli per l’uscita della canzone.

Come riporta Biccy.it Rovazzi poi l’ha messa sul ridere parlando di querele e tribunali, smorzando la tensione presente nella diretta. La canzone comunque uscirà a fine giugno compreso il videoclip.