Un grave incidente stradale, oggi pomeriggio, sabato 6 luglio, a Paulilatino in provincia di Oristano: morte tre persone e ferite altre due.

La dinamica dell’incidente stradale

L’incidente è avvenuto sulla provinciale 11 verso le 13:40, lo scontro, secondo una prima ricostruzione, ha coinvolto quattro moto e un’auto.

Sono ancora da accertare le cause dell’incidente: in corso i rilievi delle forze dell’ordine per comprendere e avere maggiori dettagli su quanto accaduto.

Non sono state ancora rese note le generalità delle tre vittime. Tuttavia, dalle prime informazioni si tratterebbe di persone residenti in Sardegna, di età compresa tra i 27 e i 30 anni.

Facevano parte di una comitiva di amici, tutti appassionati delle due ruote, in viaggio verso il lago Omodeo per una gita fuori porta.

Incendio dopo l’incidente stradale

A causa del violento impatto le moto hanno preso fuoco e si è innescato un grande incendio della vegetazione circostante l’area di S’Arenarzu.

Il fuoco avanza spinto dal vento, per tale ragione si è reso fondamentale e necessario l’intervento di due Canadair, due Super Puma e un elicottero, decollati dalla base di Olbia, oltre alle squadre di terra dei Vigili del Fuoco.

I soccorsi sul luogo della tragedia

Sul posto stanno operando i medici del 118, arrivati con ambulanze e due elicotteri dell’Elisoccorso, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Quando sono arrivati i soccorritori, per tre dei motociclisti della comitiva non c’è stato nulla da fare.

Ricoverati in ospedale, in condizioni non gravi, un quarto motociclista e il conducente della vettura.